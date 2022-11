Paulo Raimundo, a cara de um novo ciclo no PCP

Neste novo ciclo é previsível que o PCP surja à opinião pública como um partido mais radicalizado. Será, todavia, uma radicalização do discurso, não da acção.

Ainda que mediaticamente e para fora o PCP vá parecer continuar igual, representa o início de um novo ciclo deste partido centenário a eleição de Paulo Raimundo como secretário-geral do PCP, neste sábado à noite, em reunião do comité central, paralela à conferência nacional, sob o tema “Tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder às novas exigências”. Uma reunião que foi, aliás, marcada precisamente para servir de palco ao lançamento desta mudança.