Desigualdades territoriais nos apoios às artes

O ministro Pedro Adão e Silva anunciou uma chuva de milhões para as artes, mas os resultados do concurso organizado pela Direcção-Geral das Artes redundaram numa trapalhada. Uns quantos projectos, bastante poucos, foram privilegiados com quantias chorudas, ao passo que dezenas e dezenas de outros, disseminados pelo território, que candidataram orçamentos bem mais modestos, foram considerados elegíveis, mas não podem aceder ao apoio financeiro, por ter sido esgotado o montante global disponível. As alterações introduzidas nas regras após o fecho do concurso, beneficiando os projectos quadrienais, que obtiveram um reforço substancial, em detrimento dos bienais, ajudaram à festa.

Neste “dar mais a quem já possui mais”, o Alentejo não foi proposto para financiamento em nenhum projecto de música, o que compromete a coesão territorial e o equilíbrio entre as modalidades artísticas. Um dos projectos varridos do mapa é o conceituado Festival Terras sem Sombra, que abarca os distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, mas há outros casos gritantes, como o Musibéria, em Serpa, onde também se desenvolve todo um labor internacional.

Quem olhar com atenção para esta decisão apercebe-se facilmente de uma inaceitável assimetria entre regiões – e entre áreas artísticas. O tão propalado equilíbrio do país no acesso à cultura, com a abertura de oportunidades a territórios desfavorecidos, converteu-se, em termos práticos, numa miragem para a DGA.

Maria Esmeralda Palma, Beja

Espírito crítico sobre a guerra

Quero deixar um aviso aos leitores de que existe falta de sentido crítico no que respeita à visão sobre a situação internacional, nomeadamente a guerra na Ucrânia. Antes de mais, devo realçar que obviamente não sou defensor da Rússia e da sua guerra, que repudio.

Quando se presta atenção à comunicação social em Portugal, salta à vista o apoio quase incondicional aos EUA e seus aliados da NATO no que respeita a política internacional e militar.

Muitos estão plenamente de acordo em apoiar incondicionalmente a Ucrânia com armas, etc. Como se sabe, claro que as armas “salvam” vidas e não prolongam a guerra (ironia). Também apoiam as sanções à Rússia, que provavelmente causam mais danos na economia da UE e abrem outros mercados como China e Índia para a russa. O regime russo está longe de isolado no plano internacional.

Não podemos esquecer que Putin quis cooperar com a NATO, como transmitiu por exemplo no seu discurso no Parlamento alemão em 2001. Esta, por sua vez, para além de provocar continuamente a Rússia com a expansão para Leste, ignorou conscientemente a oferta de cooperação. Existem muitos aspectos ainda a ter em conta, como o recente atentado ao gasoduto Nordstream. Objectivamente, quem mais tira partido disso são os EUA...

A culpa nunca é sempre da Rússia e os “bons” nunca são sempre da NATO. A verdade nunca é simples e existem sempre os dois lados da moeda.

Johan Rio, Lisboa

A espada de D. Dinis

Foi com alívio que li nesta secção um senhor pronunciar-se pela restituição da espada do rei D. Dinis ao seu legítimo dono, para que com ela repouse para a eternidade, como terá sido seu desejo e dos que piedosamente lhe deram sepultura. Vi semelhante entusiasmo arqueológico à volta do assunto que temi estar em larga minoria. O achado foi, de facto, espectacular, embora previsível.

Mas trouxe-nos mais alguma informação acerca deste rei, de boa memória histórica, porque ficou conhecido como “lavrador”. O punho da espada está decorado com um motivo venatório, também previsível. O que surpreende é que se trata de caça ao coelho (ou lebre), ainda tão popular entre os caçadores portugueses sete séculos depois. Nada de ursos, onagros, veados ou sequer javalis, mais a condizer com a realeza.

Fotografem, repliquem, mas devolvam a espada ao rei. Já agora, ficamos à espera da divulgação do resto do estudo que foi feito, ou ficaram-se apenas pela espada?

José Pombal, Vila Nova de Gaia