E se Putin não tivesse chegado ao poder? A história de Boris Nemtsov

Em 1994, Boris Ieltsin, o primeiro Presidente russo, disse à imprensa que estaria na altura de Boris Nemtsov se tornar o seu sucessor. Mas os oligarcas tinham outros planos. Em 1999, Vladimir Putin é nomeado Presidente da Rússia, e Boris Nemtsov relegado para líder da oposição.

Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, Boris Nemtsov foi das “raras” vozes no país que se opôs à jogada de Putin. Um ano depois, foi assassinado a 200 metros das muralhas do Kremlin. Zhanna Nemtsova, a filha, ainda procura justiça. Vive em Portugal e trabalha para manter vivo o sonho democrático do pai.

