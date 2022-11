Por outra Rússia: a luta de Boris Nemtsov continua em Portugal

Eram 23h31 (hora de Moscovo) do dia 27 de Fevereiro de 2015. Boris Nemtsov e a namorada, Anna Duritskaya, percorriam a ponte Bolshoi Moskvoretsky, a 200 metros das muralhas do Kremlin. Uma pessoa saiu de um carro branco com uma pistola e disparou pelo menos sete tiros. Boris Nemtsov morreu no local, a namorada sobreviveu. Tinham passado poucas horas desde que Boris apelara aos russos, aos microfones da rádio Eco de Moscovo, fechada este ano devido às leis de censura, que marcassem presença numa marcha contra a guerra no Leste da Ucrânia.