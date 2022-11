Relatório do Tribunal de Amesterdão alega que Isabel dos Santos acedeu a 52 milhões falseando datas

Investigação de um perito do Tribunal de Amesterdão concluiu que o alegado “desvio” de 52,6 milhões de euros da Esperaza tem por base deliberações com datas “falsas”, pelo que são “nulas”.

Uma investigação de um perito do Tribunal de Amesterdão, cujo relatório preliminar foi divulgado na semana passada, concluiu que o alegado “desvio” de 52,6 milhões para empresas de Isabel dos Santos terá sido feito com base em deliberações “nulas”, porque essencialmente terão sido tomadas posteriormente à destituição da empresária do cargo de presidente da petrolífera Sonangol.