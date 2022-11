Portugal chega à final e vai defender o título mundial de hóquei

A selecção portuguesa de hóquei em patins apurou-se, pela 27.ª vez na história, para a final do Campeonato do Mundo. Graças a um triunfo sobre a França, por 4-0, nas meias-finais, Portugal vai poder defender o título conquistado em Barcelona, em 2019.

Em San Juan, na Argentina, onde está a disputar-se a 45.ª edição do torneio, o jogo teve pouco a ver com a partida de estreia da equipa portuguesa na prova. No primeiro encontro da fase de grupos, também diante da França, o triunfo foi alcançado por números generosos (5-1), mas a margem de risco no embate desta sexta-feira foi muito mais reduzida.

Com as duas equipas a apostarem essencialmente na meia distância, em esticar o jogo para alvejarem a baliza contrária com remates de longe, à procura da baliza ou das segundas bolas, foram poucas as oportunidades criadas. No primeiro tempo, de resto, dois lances individuais de Carlo di Benedetto, para a França, e uma jogada de Gonçalo Alves resumiram os momentos de maior perigo.

O golo, porém, chegaria num remate de meia distância de Rafa, que, a 4m23s do intervalo, arriscou uma stickada ao primeiro poste e surpreendeu o guarda-redes francês, permitindo a Portugal recolher aos balneários em vantagem no marcador.

Mesmo a precisar de arriscar mais, a França não se expôs demasiado. Forçada a jogar por fora, raramente conseguiu importunar Ângelo Girão, o mesmo tendo acontecido com Portugal do lado contrário. Com Hélder Nunes relativamente apagado (até então) e João Rodrigues com menos utilização que o habitual, a selecção nacional jogou essencialmente à largura, sem criar grandes desequilíbrios.

A 4m19s do fim, um cartão azul por falta sobre Rafa colocou Gonçalo Alves na marca de livre directo, mas o avançado do FC Porto não aproveitou (stickou ao lado). Os instantes que se seguiram, em powerplay, permitiram, no entanto, chegar mesmo ao 2-0, graças a um remate potente de Hélder Nunes.

Nos instantes finais, com a França já no limite do risco, abdicando do guarda-redes para provocar um 5x4 no ataque, Henrique Magalhães recuperou a bola e fez o 3-0, com a baliza deserta, confirmando o triunfo da melhor equipa em pista, que ainda ganhou novos contornos com uma picadinha de Hélder Nunes.

Com este triunfo, Portugal conquista o direito de tentar revalidar o título mundial e mantém o objectivo de ser tornar bicampeão do mundo, algo que não acontece desde 1993, ficando agora à espera do desfecho do Argentina-Itália para conhecer o derradeiro adversário no torneio.