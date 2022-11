Os SAULT surpreendem-nos novamente com cinco dádivas a Deus

A semana passada, a banda enigmática que se tornou imprescindível no último par de anos, lançou cinco álbuns no mesmo dia.

Não é novidade na história da música a escolha do anonimato. Existiram os Residents, esse magnífico e delirante combo de arte pop dadaísta em forma de banda, nascido nos anos 1970 e cujos rostos surgiam ocultados por máscaras de globos oculares gigantes. Mais recentemente, tivemos alguém como o britânico Burial, figura destacada do dubstep que se manteve incógnito durante alguns anos, até a sua identidade ser revelada pela imprensa inglesa. Isto que conhecemos desde 2019, isto que são os Sault, colectivo com sabe-se lá quantos elementos, é, porém, de uma natureza diferente.