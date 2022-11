Olhares do Mediterrâneo desvenda este ano a cinematografia “muito rica” do Líbano

Nona edição do festival contará com a presença de Heiny Srour, a primeira mulher árabe a ter um filme no Festival de Cannes.

A cinematografia “muito rica” do Líbano, “e muito desconhecida em Portugal”, será o foco do festival Olhares do Mediterrâneo, que começa na segunda-feira, em Lisboa, disse à agência Lusa Sara David Lopes, da organização.

Este festival, que está a cumprir a nona edição, tem a particularidade de promover a exibição de filmes feitos por mulheres que vivem ou trabalham em países do Mediterrâneo.

Este ano, a direcção apresenta um programa especial dedicado ao cinema do Líbano, depois de ter estabelecido contactos e de ter estado presente num festival de matriz semelhante em Beirute.

“Ficámos muito impressionados com a situação que encontrámos [em Beirute], a nível político e social, e financeiro. Aquele país tem sido vítima de desgraças, umas atrás das outras. Ficámos muito impressionados com a capacidade que tiveram de manter o ânimo e de continuar a organizar coisas como um festival de cinema”, explicou Sara David Lopes.

Repartida entre o Cinema São Jorge e a Cinemateca Portuguesa, a retrospectiva dedicada ao Líbano terá nove filmes produzidos entre 1974 e 2021, e contará com a presença da realizadora Heiny Srour, a primeira mulher árabe a ter um filme no Festival de Cannes, The Hour of Liberation Has Arrived (1974), que será mostrado em Lisboa.

Da restante programação, o Olhares do Mediterrâneo abrirá com Murina, da croata Antoneta Alamat Kusijanovic, premiado em 2021 em Cannes, e encerrará com Under the Fig Trees, da realizadora franco-tunisina Erige Sehiri.

O Olhares do Mediterrâneo acolhe ainda o filme Novíssimas Cartas Portuguesas, feito a propósito dos 50 anos da publicação do livro Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta.

O filme é apresentado como uma obra colectiva, com entrevistas e revisão pela ex-deputada do Bloco de Esquerda Cecília Honório. Depois da projecção, no dia 19, está prevista uma conversa com as autoras e as mulheres entrevistadas no filme.

Fora de competição, o festival acolhe ainda o filme Ary, de Daniela Guerra, “sobre uma mulher que fez a transição para homem”.

“Nas últimas edições temos abordado as questões de género, e achámos que este filme fazia todo o sentido. Vamos ter a realizadora e o Ary durante a sessão e vamos ter um debate sobre questões da transexualidade”, explicou Sara David Lopes.

A programação do festival pode ser consultada em www.olharesdomediterraneo.org.

Este festival é um projecto do Grupo Olhares do Mediterrâneo e do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, em parceria com o Films Femmes Mediterranée, de Marselha (França).