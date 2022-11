Morreu Keith Levene, fundador dos Clash e dos Public Image Limited

Poucos músicos poderão dizer que estiveram na fundação de duas bandas tão influentes como os Clash e os Public Image Ltd (PIL). Keith Levene podia dizê-lo. O músico, que lutava contra um cancro do fígado, morreu aos 65 anos na sua casa em Norfolk, Inglaterra, na sexta-feira. A família disse que morreu “pacificamente”.

Desde miúdo que Julian Keith Levene adorava música – ska, rock progressivo (os Yes eram uma paixão), os Beatles. Aos 15 anos, tornou-se técnico dos dinossauros Yes. Mas o teclista Rick Wakeman convenceu-o a ser músico.

Numa entrevista à revista online Perfect Sound Forever, Levene recordou um episódio sintomático com Wakeman. O teclista disse-lhe algo como: “Keith, tu não queres fazer isto [ser técnico de bandas]. Quando estás a trabalhar, tudo o que fazes é perguntar-me coisas sobre sintetizadores. Tudo o que fizeste foi tocar a merda dos nossos instrumentos – não os arranjaste.”

Acção, reacção, Keith Levene acabaria a tocar punk, a nova e efervescente forma de rock’n’roll acelerado e descarnado que proclamava odiar o rock progressivo (mesmo que, mais ou menos secretamente, alguns dos seus mais ilustres membros, como ele e John Lydon, o apreciassem).

Tinha apenas 18 anos quando Keith Levene formou os Clash com o guitarrista Mick Jones e o baixista Paul Simonon. Corria o ano de 1976. Foi ele e o agente Bernard Rhodes que convidaram o vocalista e guitarrista Joe Strummer a juntar-se à banda, que se tornaria uma das maiores agremiações punk da história. Nessa história, o papel de Levene não ficaria registado em disco, apesar de ter participado nos primeiros concertos e composto canções (entre as quais What’s my name, que acabou no primeiro álbum do grupo, datado de 1977). Nesses anos primevos do punk também formou os Flowers of Romance, onde militaram Sid Vicious e Viv Albertine.

A aventura com os Clash durou pouco. Em 1978, Levene, John Lydon (ex-Sex Pistols) e John Wardle (Jah Wobble) juntaram-se num novo grupo, os Public Image Limited. Através dos PIL, puderam expressar-se fora dos ditames do punk. Public Image: First Issue, lançado em 1978, e Metal Box, no ano seguinte, tornaram-se clássicos do pós-punk. Nesses e noutros discos dos PIL brilhava a guitarra selvagem, ruidosa, muitas vezes antiforma, de Levene.

“Assim que me tornei bom o suficiente para conhecer as regras, não precisava de ser como qualquer outro guitarrista”, disse à Perfect Sound Forever. “Não saí do caminho para ser diferente. Só tinha um ouvido para o que era errado. Se fazia algo errado – por exemplo, um erro ou se algo não estava afinado – tinha abertura de mente suficiente para voltar a ouvi-lo.”

Levene fez também discos a solo, o mais recente dos quais foi Commercial Zone 2014, lançado em 2014, e colaborou com artistas como os Red Hot Chili Peppers, Ice T e Pigface.