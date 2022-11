Na COP27 também houve marcha de protesto

Alguns grupos de activistas marcharam este sábado na cimeira climática da ONU em Sharm el-Sheikh, apelando a reparações por “perdas e danos” crescentes causados pelo aquecimento global, sob o olhar atento do pessoal de segurança que controlou firmemente o protesto.

Os activistas, incluindo muitos africanos, insistiram que não poderia haver “justiça climática sem direitos humanos” - e lamentaram que não lhes tivesse sido permitido manifestarem-se fora do centro de convenções, mas próximo do local onde decorrem as conversações de duas semanas.

Depois de marcharem por uma estrada entre dois edifícios repletos de “pavilhões” onde países e organizações estão a discutir as medidas a tomar para enfrentar as alterações climáticas, cerca de 600 manifestantes reuniram-se debaixo do sol para um comício.

Hindou Oumarou Ibrahim, uma activista ambiental e de direitos indígenas do Chade, que é também uma “campeã” climática da ONU, recordou que o seu povo está a morrer devido a inundações e secas, enquanto os povos indígenas no Pacífico estão a perder as suas terras de origem.

“Não podemos aceitar aqui qualquer decisão sem reparação de perdas e danos”, disse a activista à multidão, acrescentando que manter o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento global no Acordo de Paris “não é negociável”.

A questão das “perdas e danos” subiu para o topo da agenda política nas conversações climáticas das Nações Unidas, uma vez que os danos causados às comunidades da linha da frente por fenómenos climáticos extremos e e pela subida do nível do mar aceleraram e se espalharam por todas as partes do mundo nos últimos anos.

As nações em desenvolvimento estão a fazer um grande esforço na cimeira da COP27 no Egipto para obter um novo fundo para reparar “perdas e danos” dos desastres climáticos - e para obter financiamento separado para tentar evitar que estes aconteçam. Mas embora as nações ricas tenham agora reconhecido o problema, continuam relutantes em admitir que estão dispostos a pagar esta factura dos seus próprios bolsos.

Tasneem Essop, directora executivo da Climate Action Network, que reúne mais de 1900 grupos não-governamentais, declarou aos manifestantes que as pessoas estão a sofrer em todo o mundo devido aos impactos climáticos, mas também devido a um sistema económico “injusto e opressivo”. “Os governos que causaram a crise climática e obrigaram os menos responsáveis por esta crise a pagá-la através das suas vidas, dos seus meios de subsistência, das suas casas e culturas - eles devem-nos estas reparações e precisam de pagar agora”, disse a responsável.

Nnimmo Bassey, director da Fundação Saúde da Mãe Terra, um grupo de reflexão ecológica, reiterou as exigências feitas por outros participantes no início da semana que defenderam que os lobistas dos combustíveis fósseis - um levantamento divulgou que estão 636 representantes dos interesses por combustíveis fósseis na COP27, mais de 25% acima do ano passado - deveriam ser “expulsos da COP”.

Na sexta-feira, representantes da indústria petrolífera e do gás partilharam plataformas com funcionários governamentais para delinear as medidas que estão a tomar para reduzir as emissões de aquecimento do planeta resultantes das suas operações, no “Dia da descarbonização”. Os activistas do clima na COP27, entretanto, estão a recuar contra governos africanos como o Uganda e o Senegal que querem explorar as suas reservas de petróleo e gás, principalmente para exportação para a Europa e para além dela.

“Dizemos não ao colonialismo fóssil”, disse Bassey, acrescentando que os africanos também não queriam que as suas florestas e rios fossem utilizados para a compensação de carbono. “Historicamente fomos roubados; historicamente fomos saqueados; historicamente fomos poluídos - e agora é tempo de pagar a dívida climática”, acrescentou o ambientalista nigeriano, enquanto os manifestantes cantavam “Paguem a dívida!

Vozes da resistência

Os activistas no comício sobre o clima também expressaram solidariedade com Alaa Abd el-Fattah, um activista pró-democracia de 40 anos, que está na prisão depois de ter sido condenado, em Dezembro passado, a cinco anos de prisão sob a acusação de publicar notícias falsas. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos Volker Türk apelou na terça-feira para que o Egipto libertasse o proeminente activista, um duplo cidadão britânico e egípcio, cuja vida está “em sério risco” após uma greve de fome que se intensificou com o início da cimeira climática da COP27.

Uma mensagem da irmã de Abd el-Fattah, Sanaa Seif, foi lida no comício enquanto ela permanecia de pé, visivelmente emocionada. Na mensagem, Sanaa Seif dizia ter tirado força do apoio que tinha encontrado entre os activistas do clima no Egipto para a COP.

Mitzi Jonelle Tan, uma activista filipina da justiça climática com o MAPA (Pessoas e áreas mais afectadas), disse que o seu país tem sido um dos mais perigosos para os defensores do ambiente, que têm sido presos, assediados e mortos. “Onde há opressão e repressão, aí encontrará as vozes mais fortes da resistência,” disse ela.

“Não seremos silenciados”, acrescentou, apelando à libertação “de todos os activistas da luta pela liberdade e prisioneiros de consciência em todo o mundo”. As Filipinas, observou, estão entre os países mais fortemente afectados pelas alterações climáticas, com uma tempestade tropical a matar cerca de 150 pessoas e a afectar 3 milhões na nação do sudeste asiático uma semana antes do início das conversações sobre o clima.

“Vamos continuar a exigir cortes drásticos de emissões e reparações climáticas aos países historicamente responsáveis pela nossa destruição”, salientou Tan.

Protesto em Londres

Na Grã-Bretanha, entretanto, algumas centenas de activistas reuniram-se no sábado fora da sede da gigante petrolífera Shell para protestar contra a exploração de combustíveis fósseis e sobre outras questões sociais. Os activistas marcharam pelo centro de Londres com a leitura mural gigante “Climate reparations now” e “Justice for Chris Kaba”, um homem negro de 24 anos morto a tiro pela polícia em Setembro.

“Não podemos ter justiça climática sem justiça racial”, disse Marvina Newton, co-fundadora da Black Lives Matter Leeds, num discurso no exterior da sede da Shell. A responsável elogiou os activistas do Sul Global que “começaram a conversa em torno da justiça climática muito antes mesmo de sabermos que ela existia” e apontou os perigos que eles enfrentam diariamente.

De volta a Sharm el-Sheikh, Lorraine Chiponda, co-líder da campanha “Don “t Gas Africa”, terminou o comício - que tinha um limite de tempo imposto pelas autoridades - pedindo aos manifestantes que dobrassem as suas bandeiras e saíssem calmamente, uma vez que não lhes era permitido levá-los a passear pelo local ou entoar mais cânticos.

“Unidos estamos, e unidos venceremos”, disse a activista, apelando à multidão reunida para continuar a lutar pela justiça climática nas suas comunidades.