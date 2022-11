Um tinto de vinha centenária, requintado e sofisticado

Com uma longa e rica história associada à Kopke, a mais antiga empresa de Vinho do Porto (1638), a Quinta de São Luiz está hoje no centro da actividade do grupo Sogevinus no Douro, onde detém ainda outras três quintas (Bairro, Boavista e Arnozelo). Agora vocacionada também para o enoturismo, com programas de visitas, provas, e uma unidade de alojamento – The Vine House – que abriu neste Verão, São Luiz viu igualmente reconvertidas e modernizadas nos últimos anos as instalações de vinificação, agora até denominadas Adega Boutique, dedicada aos DOC Douro.