Hugo Mendes e a arte de chamar a atenção com os rótulos (mas não só)

Não podemos garantir nada, mas dá ideia que quando Hugo Mendes pensa em lançar um vinho começa a imaginar um rótulo que tem obrigatoriamente de atrair as atenções. Deve divertir-se com isso.

A primeira vez que ouvimos falar de Hugo Mendes foi num desses autocarros que levam os jornalistas de vinhos por todo o lado (uns dormem e outros contam histórias de natureza variada) e mais ou menos nestes termos: “É um bom enólogo, mas vaidoso e com manias”. Num país vitícola dado à pasmaceira, essa formulação fez-nos levantar um olho por um segundo, que rapidamente se fechou porque Lisboa ainda estava a umas três horas de viagem.

Tempos depois, passávamos por uma loja e vimos uma garrafa cuja marca era simplesmente Lisboa. Estranhamos. Será que a Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa (CVRL) se lembrou de lançar um vinho institucional para promover a região? Nada disso. Lisboa em letras garrafais era apenas um rótulo do produtor Hugo Mendes. Em linguagem gráfica, poder-se-ia dizer que a palavra ´Lisboa´ estava grafada no rótulo em corpo de letra 40 e Hugo Mendes em corpo 10 (a malta acima dos 50 teria de afastar a garrafa para conseguir ler o nome do criador do vinho). Nada mau para um produtor “vaidoso”.

E a verdade é que a inteligência precede a sua vaidade. Hugo Mendes não só percebeu que a região de Lisboa tem e terá um potencial enorme (conhece-a bem) como teve a esperteza de copiar com galhardia aquilo que acontecia na região do Dão, nos tempos em que a palavra Dão era bem mais destacável do que o nome produtor (quem nasceu para cá dos anos 70 lembrar-se-á dessas garrafas). Não foi por causa disso que Hugo Mendes passou a ser conhecido no meio, mas vários vinhos monovarietais ‘Lisboa’ criaram ruído comunicacional à sua volta. De um momento para outro começou-se a falar do Fernão Pires, do Arinto e do Castelão de Hugo Mendes. Vinhos que, respeitando as castas e o terroir, têm sempre um cunho próprio do autor, visto que ele não é muito de modas. Aliás, do que ele gosta é de ir contra a corrente. Pela-se por isso.

Ora, este carácter iconoclasta do enólogo provámo-lo de novo há dias com um vinho da região do Tejo, por causa de uma visita à loja Sal, Marisco & Co. Temos o hábito de passar com alguma regularidade por esta marisqueira para dar dois dedos de conversa com Ricardo Diz, de forma a percebermos os comportamentos de consumo da classe média/alta e alta de Lisboa nestes tempos complicados (a venda do marisco é um indicador que pode rivalizar com os dados do INE). E foi o Ricardo que nos mostrou a garrafa que aqui destacamos, com aquele ar de quem quer dizer ‘vê lá o que o Hugo inventou agora’.

E, de facto, uma pessoa pega nesta garrafa a fica a coçar a cabeça. O rótulo é uma pintura abstrata de Patrícia Tomaz (irmã do chef Rodrigo Castelo) e desafia a nossa imaginação. E também é verdade Hugo Mendes sempre usou a arte de gente que conhece nos seus rótulos, mas, já agora, como é que se chama mesmo o vinho? Foi preciso rodarmos uma e outra vez a garrafa para descobrirmos, numa espécie de contra rótulo em modo de prolongamento da pintura, a palavra Oak (carvalho). Ah!, ok, o vinho chama-se Oak. De que região é? Do Tejo. E de que casta é feito? Não há registo. E aqui surge a pergunta. Será inteligente apresentar-se um vinho assim? A resposta é: depende. Se o produtor é daqueles que quer vender milhares de garrafas em supermercados, para clientes que ou só compram vinhos por causa do preço ou são muito fiéis a uma região, rótulos enigmáticos não fazem sentido. Se se trata de um produtor que faz da irreverência a sua imagem de marca e que já tem um pequeno nicho de seguidores, nesse caso basta o seu nome na garrafa para que a compra seja mais ou menos garantida. Aliás, um consumidor dos vinhos Hugo Mendes nem espera rótulos padrão. Isso só significaria que tinha perdido a graça.

De resto, esta coisa de não se saber a casta também tem a sua piada quando se confia no produtor. Desafia-nos na prova. E foi o que aconteceu porque o vinho agradou-nos pelo facto da variedade das uvas não ser assim tão óbvia (ainda por cima é um IG Tejo). Sim, havia umas notas cítricas e salinas que nos levavam para a casta Arinto, mas, no nariz, sentíamos aromas que nos faziam lembram manteiga fresca e, de seguida, um perfumado de champagne/espumante. Seria Chardonnay? Mas o Chardonnay é mais maçã e menos limão. Gouveio? Mas o Gouveio é mais gordo do que isto. Enfim, como era preciso resolver a dúvida, ligou-se ao produtor. Vai-se a ver e é mesmo Arinto. Mas, nas palavras de Hugo Mendes, “como a casta na serra de Tomar - as uvas são da Quinta do Sobral, grupo Santos e Seixo – parece ter um perfil diferente de outros vinhos de Arinto a que estou habituado na região de Lisboa (menos gordo), optei por fermentar 70 por cento do mosto em barricas usadas e 30 em inox, por forma a dar alguma untuosidade ao vinho”. E quando estávamos a comentar a ausência das notas de borras, Hugo Mendes confirmou que o vinho não fez batonnage.

Vinhos destes são aquilo que nós gostamos de designar por ‘vinhos de histórias’, eficazes quando temos de levar garrafas para jantar em casa dos amigos. Dá falatório por causa da garrafa, por causa da cabeça do produtor e por causa do vinho em si. É preciso mais alguma coisa?