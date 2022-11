“Para já não há indicação de uma variante que possa causar impacto” hospitalar

Quando anunciou a reunião no Infarmed entre peritos e políticos, desta sexta-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, lembrou que o fim do estado de alerta, no início de Outubro, foi uma decisão acertada mas que não significava o fim da pandemia. Reunidos uma vez mais, é tempo de analisar indicadores como o número de infecções por covid-19, de mortes, a taxa de vacinação, as variantes do SARS-CoV-2, entre outros aspectos que os especialistas considerem relevantes. O PÚBLICO esteve à conversa com o matemático Óscar Felgueiras, que integra o grupo de peritos liderado pela pneumologista Raquel Duarte e que tem vindo a aconselhar o Governo em relação à pandemia desde 2020, para perceber qual o ponto de situação actual.