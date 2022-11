PSD quer mais poder para Presidente da República (e Montenegro quer menos intrigas)

As 40 propostas foram votadas pelo conselho nacional do PSD, tendo sido registadas duas abstenções e nenhum voto contra.

Com desafios ao PS e recados para a oposição interna, Luís Montenegro apresentou as 40 propostas de revisão da Constituição que o PSD quer incluir na discussão. O líder social-democrata desafiou António Costa a “apanhar o comboio” do PSD e pediu aos socialistas que vestissem “o fato de reformistas, de políticos modernos” para que esta seja uma revisão “ambiciosa” e não “cirúrgica, como queria o PS”.