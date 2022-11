Apoios para próteses, casas ou material escolar. PCP leva Saúde e Educação ao OE2023

O PCP vai levar à discussão do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) um conjunto de propostas de alteração centradas na saúde e na educação. Entre apoios para próteses dentárias e material escolar ou medicamentos e refeições escolares gratuitas, os comunistas querem também contribuir para a fixação dos professores e dos profissionais de saúde em “zonas com carências” através de um suplemento de habitação mensal.

Tanto no caso dos médicos e enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS), como dos professores e técnicos especializados das escolas públicas, as propostas do PCP, a que o PÚBLICO teve acesso, prevêem a atribuição de um apoio mensal de, no máximo, 700 euros para as despesas com a habitação, seja na compra ou no arrendamento, assim como um abono pelas despesas com a deslocação. No caso dos docentes e técnicos escolares, este apoio destina-se a quem se encontre a 50 ou mais quilómetros da sua residência habitual.

Na área da educação, a ideia é que esta medida “produza efeitos já no ano lectivo de 2022/2023”, explicou ao PÚBLICO o deputado Alfredo Maia, que sinaliza ainda como prioridades do partido a gratuitidade dos cadernos de fichas, das refeições escolares e das visitas de estudo ou o alargamento da distribuição de leite e fruta.

Com os olhos postos nos alunos deslocados, os comunistas vão também apresentar uma proposta com o objectivo de atribuir um apoio para despesas com o alojamento conforme os escalões da acção social (de 20% no primeiro, 13% no segundo e 10% no terceiro) e com o material escolar dos alunos (de 32 euros, 16 euros e 8 euros, respectivamente).

Sobre a expectativa do partido em ver aprovadas estas iniciativas, a que se acrescenta, por exemplo, a vinculação extraordinária dos professores com três ou mais anos de serviço até 1 de Setembro de 2024 e dez ou mais anos de serviço até ao final de Dezembro de 2023, o parlamentar espera que o PS, “que tanto discurso social faz, olhe com olhos bem abertos e com consciência aberta para estas propostas que visam criar condições de maior igualdade”.

Já o deputado João Dias, vice-presidente e coordenador do grupo parlamentar do PCP na comissão de Saúde, confessa que acredita que “a maioria absoluta do PS acabe por fazer o que fez em Maio [no Orçamento do Estado para 2022], que é rejeitar todas as nossas propostas”. Mas assume que o partido irá submeter propostas de alteração ao Orçamento até à data final de entrega, esta sexta-feira, que “não sejam desajustadas da realidade”, mas sim “concretizáveis”.

Entre estas, conta-se o aumento do número de camas dos cuidados continuados integrados e a contratação de profissionais de saúde “de forma faseada” para os cuidados paliativos e os cuidados de saúde primários “que se degradaram ou não tiveram um investimento adequado” como os cuidados de saúde oral e mental, sinaliza o deputado.

Mas também iniciativas para “acabar com a falta de vontade política” do Governo em criar uma estrutura agregadora das respostas aos comportamentos aditivos e dependências, para que o SNS comparticipe a compra de óculos, lentes, aparelhos auditivos, calçado ortopédico e até próteses dentárias ou para tornar gratuitos os medicamentos das pessoas com mais de 65 anos que tenham doenças crónicas e baixos rendimentos.