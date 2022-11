“António Costa ficou com uma razão inquestionável para aceitar a demissão de Miguel Alves”: o comentário de Manuel Carvalho

Neste P24 ouvimos a análise do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho.

Menos de dois meses depois de ter chegado ao Governo, Miguel Alves já está de saída. No dia em que se soube que foi acusado pelo Ministério Público pelo crime de prevaricação, o até aqui secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro enviou uma carta a António Costa a pedir a demissão do executivo socialista. Neste P24 ouvimos a análise do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho.

