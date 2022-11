Chegaram para incomodar. Sejam bem-vindos

Quem visse um apanhado das primeiras páginas da imprensa francesa dos últimos dias podia achar que há uma sublevação em curso que está a fazer tremer os fundamentos da sociedade em França. “Até onde a violência”, no Le Point, “A subida da violência do eco-esquerdismo”, no Le Figaro, “Ecologistas ultras – Geração de soco”, no Paris Match, “Os bobos do clima”, na Valeus.

Em causa estão os ataques de activistas pelo clima a obras de arte, que correram o mundo, mas também a oposição de ecologistas franceses à construção de bacias de retenção de água para irrigação agrícola, que, recentemente, provocaram confrontos com a polícia no município de Deux-Severes, no centro-oeste da França.

O movimento, de que ontem tivemos o nosso episódio nacional, na ocupação da Escola António Arroio, em Lisboa, tem tendência a engrossar. Fartos de não ser ouvidos nas suas preocupações, nomeadamente nas que respeitam ao relógio em contagem decrescente ligado ao planeta, há cada vez mais jovens activistas a recorrerem a acções à margem da lei para conquistar a atenção.

Que a geração dos pais deles, que durante muitos anos achou aceitável o recurso à luta armada (por exemplo, na América Latina) ou até mesmo, em alguns casos mais extremos, chegou a empatizar com o recurso ao terrorismo (ver o namoro com a ETA) esteja agora chocada é da lei da vida. Mas é bom que se vão habituando, porque há uma geração que está a entrar seriamente para as contas da sociedade de hoje e alguns dos mais radicais são somente o seu porta-estandarte.

Basta olhar o que aconteceu nos Estados Unidos onde os jovens foram determinantes para permitir estancar a anunciada “onda vermelha” republicana. Não só se mobilizaram em massa de forma inédita (a segunda maior comparência nas intercalares em 30 anos), como optaram por dar a maioria do seu apoio aos democratas (63%, contra 35% para os republicanos). O tema dos direitos reprodutivos e as alterações climáticas estavam certamente no seu pensamento e não deixa de ser irónico que os republicanos que se foram inclinando para a direita, com medo de soçobrarem ao voto não-branco, estejam agora a perder os jovens (e também as mulheres) por causa da sua agenda radical.

Ontem, o director da Escola António Arroio, Rui Madeira, questionado sobre se ia chamar a polícia para desalojar os alunos disse que achava que não era necessário e acrescentou: “Nós nunca estaremos contra alunos que querem um mundo melhor.” Por aqui o sentimento é mútuo.