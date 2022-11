Eles estão a fugir, Suella, e não a invadir

O mundo que se conta a partir do que se diz.

“Porque um corpo em viagem é, acima de tudo,/ desprendimento, a lenta/ migração de placas/ tectónicas. É a/ contradição de perder/ a terra natal em busca de terra natal, são/ as regras que quebras, o/ deslocamento que molda, o silêncio de/ uma bainha rasgada e/ remendada com fio, feito no fim de/ contas pela perfuração/ da gravidade.” Jennifer S. Cheng, poeta americana.