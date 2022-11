A 15 de Novembro de 2022 o planeta vai atingir os 8000 milhões de humanos, de acordo com as estimativas das Nações Unidas. Durante milénios, a população humana foi crescendo lentamente devido às fomes, às doenças e às guerras. O ritmo começou a acelerar apenas a partir do final do século XVIII, graças a avanços tecnológicos, científicos e sociais