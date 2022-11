Novo projecto promove turismo arquitectónico com roteiros por edifícios emblemáticos

Um novo projecto entre a Casa da Arquitectura e o Turismo de Portugal pretende transformar a arquitectura portuguesa contemporânea num activo turístico. Através da criação de um programa de visitas, os cidadãos portugueses ou estrangeiros podem ficar a conhecer mais de 100 edifícios desenvolvidos por diversos arquitectos portugueses, entre o continente e ilhas, de maneira a promover a arquitectura, tanto a nível nacional como internacional.

O programa tem duas modalidades, podendo o turista escolher entre visitar as inúmeras obras arquitectónicas portuguesas sozinho ou acompanhado com um guia especializado.

Com o objectivo de que o cidadão possa fazer visitas livres e autónomas a estes edifícios, foi criada a plataforma Tours que reúne um mapa interactivo com 50 obras, acompanhado com toda a informação necessária sobre estes edifícios, como autor, data de construção e uma pequena sinopse com uma explicação da obra. Actualmente, esta plataforma apenas permite ter acesso a 50 edifícios nacionais mas até Agosto de 2023 serão disponibilizados mais 100 edifícios para visita.

Os cidadãos portugueses ou estrangeiros podem ainda conhecer a arquitectura portuguesa através de visitas acompanhadas por membros da equipa da Casa da Arquitectura. No arranque deste projecto estão pensados quatro percursos com foco nos grandes mestres como Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura ou João Luís Carrilho da Graça.

O Legado no Porto é um dos roteiros programado para mostrar as emblemáticas obras que se encontram espalhadas pela cidade do Porto, como a Piscina das Marés ou a Casa das Artes. Um outro percurso está desenhado para ir para lá do Porto. Através do roteiro Património Nortenho, os turistas podem visitar mosteiros, estádios ou museus em outras regiões do norte de Portugal.

O Lisboa em Continuidade oferece a oportunidade de conhecer a Igreja do Sagrado Coração de Jesus ou reconstrução do Chiado. A zona ribeirinha também é palco de um outro percurso. O Lisboa Monumental Ribeirinha contempla uma viagem pela arquitectura contemporânea, desde o Terminal de Cruzeiros até à sede da EDP.

Para além destes percursos, desenhados para as duas principais cidades de Portugal, o programa oferece ainda um conjunto de itinerários regionais que vão desde a região centro, Alentejo e Algarve até à Madeira e Açores, com o objectivo de “assegurar a descentralização da oferta turística”, aponta Nuno Sampaio, director-executivo da Casa da Arquitectura, durante a apresentação do programa.

“A partir de hoje, estes conteúdos vão permitir que o público visite arquitectura e também que o sector turístico usufrua de conteúdos que ajudem a mostrá-la a todos, num esforço de democratização do acesso à arquitectura”, refere Nuno Sampaio, acrescentando que esta é uma ferramenta que irá permitir “valorizar a arquitectura enquanto activo do país e garantir uma melhor divulgação para o público nacional e internacional”.

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, reforçou ainda a ideia de que “a arquitectura é um elemento único e revelador da identidade de um país enquanto destino turístico e os vários exemplos de arquitectura que existem em Portugal, associado, muitas vezes, com a oferta turística, permitem reforçar o objectivo de ter turismo em todo o território e ao longo de todo o ano, reforçando a missão de contribuir para a sustentabilidade do destino e do sector”.