Mariscar em ambiente de luxo na lisboeta Nunes Real

Se qualquer restaurante é avaliado pela qualidade das matérias-primas, essa regra passa a dogma quando se trata de uma marisqueira, em particular quando a marisqueira compete na liga dos campeões do marisco. Ter bom marisco de quando em vez é uma coisa; ter sempre bom marisco (o que depende muito do humor do mar), é outra. Algum tempo a meditar sobre a fidelidade dos clientes a uma determinada marisqueira leva-nos a concluir que o truque está na permanente confiança e respeito que se estabelece entre as três partes do negócio: o dono do restaurante, os fornecedores e os clientes que, é certo, têm de ter carteiras bem recheadas.