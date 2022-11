Salários variam de sector para sector, mas todos perdem para a inflação

Num cenário em que os salários nominais aceleram no sector privado e crescem menos no sector público, o denominador comum é uma perda de poder de compra muito forte provocada pela inflação.

São muitas as diferenças na evolução recente dos salários de sector a sector, com piores resultados para quem trabalha no sector público e melhores para os empregos na área da tecnologia. Mas uma coisa é comum: em termos reais, todos estão a ver o seu salário a cair.