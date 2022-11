Creche gratuita chegou a 43 mil crianças em Outubro, PSD diz que é pouco

Número foi avançado pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, durante uma audição no Parlamento, mas PSD alerta que é pouco.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou que em Outubro havia 43 mil crianças a frequentar a creche gratuitamente, mais seis mil do que em Setembro.

O número foi divulgado nesta quarta-feira, durante uma audição no Parlamento a propósito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023.

Uma parte destas crianças nasceram depois de 1 de Setembro de 2021 e são abrangidas pela nova fase da gratuitidade das creches e outra parte são crianças que estão no primeiro e segundo escalões de rendimentos.

Para o PSD, os números apresentados pelo Governo significam que “há muitas crianças que ficam de fora” por não terem lugar nas creches do sector social e solidário ou nas amas da Segurança Social, criticando a exclusão da capacidade instalada no sector privado.

“Quando vai ocorrer o alargamento [dos protocolos] ao sector privado, garantindo que mais crianças ficam incluídas nesta medida tão importante?”, questionou a deputada social-democrata, Clara Marques Mendes.

Ana Mendes Godinho respondeu que a medida está a ser aplicada de forma faseada, notando que as crianças em risco de pobreza ou sinalizadas têm prioridade com a criança de vagas suplementares.

“A partir de Janeiro será feito o alargamento da medida às crianças que não têm capacidade de resposta do sector social recorrendo ao sector privado”, frisou, acrescentando que o Governo prevê que o número de crianças abrangidas aumente para 70 mil em 2023 e chegue às 100 mil em 2024.

Na apresentação com que abriu a audição, a ministra do Trabalho destacou a evolução positiva do mercado de trabalho em Portugal no terceiro trimestre do ano, sublinhando que a população empregada atingiu valores recorde, superando 4,9 milhões de pessoas, e que o número de trabalhadores estrangeiros em Portugal atingiu os 500 mil.

Ana Mendes Godinho anunciou que cerca de 55 mil trabalhadores estrangeiros — “determinantes” para o mercado de trabalho — mostraram interesse em entrar e permanecer em Portugal para procurar emprego, registando-se na página do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) criada para esse efeito.

Na intervenção inicial, a responsável governamental disse ainda que 17500 pessoas se candidataram ao Compromisso Emprego Mais Sustentável tendo sido celebrados mais de dez mil contratos sem termo, dos quais 45% dizem respeito a jovens até aos 35 anos.

A medida foi lançada em Março e é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, tendo já pago 40,4 milhões de euros às empresas.