Não descemos. E o prémio?

1. Já poucos vivenciam realmente os tempos duros da pandemia e as consequências que a mesma ditou nas competições desportivas, suspendendo-as e tornando as classificações definitivas à data da suspensão. Mas é nesse tempo, que nos parece tão afastado, que se localiza o objecto de recentíssima decisão do Tribunal da Relação de Lisboa no âmbito das relações de trabalho entre uma sociedade anónima desportiva (SAD) e um treinador. Nesse contrato constava que se a SAD, no final da competição, se mantivesse na II Liga, o treinador tinha direito a receber um prémio (extra) em função desse resultado.