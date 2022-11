“São só palpites, delírios à solta”, canta Zé Vargas a anunciar o seu primeiro EP

Já anda há uns dez anos pelo espaço virtual, arriscando versões acústicas de temas que vão dos Maroon 5 (She will be loved, em 2012) e Rui Veloso (Porto Sentido, em 2013) até à dupla Richie Campbell e Slow J (Water, 2018). E até publicou uma canção que escreveu, em inglês (Fallin, em 2018), que apresentou como a sua “primeira música original”. Agora, Zé Vargas (é esse o seu nome) decidiu publicar mais um original, mas em português, a que deu o título de Palpites e que, segundo os promotores, anda “algures entre a Pop e o Rock, com uma mensagem dos e para os nossos tempos”, assim explicada pelo próprio: “Cansado de ser bombardeado por especialistas do ouvir dizer, Palpites é um desabafo para os reis da certeza. O grande pedido que se impõe nestes loucos anos 20, banal mas fulcral: o de termos todos um pouco mais de paciência. Empatia!”

O single e videoclipe que agora se estreia, antecipando o seu primeiro EP (ainda sem data de lançamento), far-se-á ouvir, ao vivo, junto com outros temas, numa apresentação em formato acústico marcada para o próximo dia 16 de Novembro, no Espaço Moche, em Lisboa (21h30).