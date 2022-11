Sexta na TV: da fábrica de sonhos do Benfica aos refugiados num Aeroporto Central

CINEMA

A Filha Perdida

TVCine Top, 21h30

Leda Caruso (Olivia Colman) é uma professora universitária de meia-idade que está a passar férias na Grécia. Sozinha, entretém-se a observar as pessoas à volta, até se tornar quase obsessivamente interessada por uma jovem mãe e a sua filha pequena. Através delas, Leda vê-se de regresso ao passado e à sua própria experiência enquanto mãe.

Com assinatura da actriz Maggie Gyllenhaal, na sua estreia em realização, A Filha Perdida baseia-se num drama psicológico da escritora Elena Ferrante. O filme colheu vários prémios e nomeações, incluindo três para os Óscares. Jessie Buckley, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Ed Harris assumem as personagens secundárias.

Eu Sou a Lenda

AXN, 22h

Um thriller pós-apocalíptico de Francis Lawrence, a partir do romance de Richard Matheson. Robert Neville (Will Smith) é o último humano em Nova Iorque. Cientista brilhante, não foi capaz de combater um vírus que foi criado para curar o cancro mas acabou por dizimar a população.

Sabendo ser imune, tenta reverter os efeitos através de experiências com o próprio sangue. Sabe também que o seu tempo se está a esgotar e que, nas sombras, espreitam os mutantes, vítimas da praga, à espera de qualquer movimento em falso.

Memórias de Um Assassino

RTP2, 23h14

Coreia do Sul, 1986. Numa vila pacata, nos arredores de Seul, um homicida em série (o primeiro do país) começa a deixar um rasto de sangue que continuará ao longo dos cinco anos seguintes: várias mulheres, de diferentes idades, violadas e assassinadas.

Este multipremiado thriller de Bong Joon-ho (realizador do oscarizado Parasitas) gravita sobre o caso, centrando-se nas investigações levadas a cabo por dois detectives.

O Touro Enraivecido

Fox Movies, 00h46

Um dos mais famosos filmes de Martin Scorsese, fotografado a preto e branco e com argumento de Paul Schrader. O Touro Enraivecido conquistou dois Óscares (melhor montagem e melhor actor, para a soberba interpretação de Robert De Niro, na figura do torturado pugilista Jake La Motta) e permanece à cabeça de quase todas as listas dos melhores filmes da década de 1980.

SÉRIE

Mammals

Prime Video, streaming

Estreia. Realizada por Stephanie Laing, escrita por Jez Butterworth e protagonizada por James Corden, é uma história dramática, pincelada de humor negro, que questiona a noção de fidelidade enquanto se detém sobre os segredos e as perguntas que um casamento pode esconder – no caso, o de um chef de sucesso que vê a sua vida pessoal virada do avesso.

A minissérie desenvolve-se em seis episódios e conta também com Melia Kreiling, Sally Hawkins e Colin Morgan no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

THF - Aeroporto Central

TVCine Edition, 22h

O realizador Karim Aïnouz assina este olhar sobre uma vocação actual do antigo e gigantesco aeroporto de Tempelhof, em Berlim. Com origens que remontam aos anos 1920, ganhou as suas enormes proporções quando o III Reich ordenou a sua reconstrução. Em 2008, foi desactivado.

Hoje, é um parque público. E é também um local de chegada e permanência de refugiados em busca de asilo político na Alemanha. É nesta vertente que se foca o documentário de Aïnouz, vencedor do Prémio da Amnistia Internacional no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Os Segredos dos Chefs: A Ciência da Culinária

RTP1, 1h

Quando aplicada à cozinha, a ciência pode transformar-se no mais apetitoso dos ingredientes. Escrito e realizado por Leora Eisen, este documentário vai ao encontro de chefs de topo, cientistas e outros especialistas de prato cheio, que explicam “a deliciosa química, física e microbiologia da culinária”, sublinha a sinopse.

Factory of Dreams: Benfica

Prime video, streaming

Estreia. Os sonhos, o talento e o esforço entram em campo nesta série documental de quatro episódios que capta o dia-a-dia dos jovens jogadores que treinam no Benfica Campus.

Gravado na época 2021/22, conta com depoimentos de técnicos, dirigentes e encarregados de educação, sem esquecer jogadores profissionais que passaram pelo centro de estágio e formação do clube da Luz, como João Félix, Rúben Dias ou Ederson.