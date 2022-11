Lídia Monteiro nomeada presidente do conselho consultivo da Fundação Côa Parque

A nova dirigente ocupava até aqui o lugar de vogal não executiva do conselho directivo da instituição, responsável pela gestão do Parque Arqueológico do Vale do Côa e do Museu do Côa.

O Governo designou Lídia Monteiro como presidente do conselho consultivo da Fundação Côa Parque, indicou um despacho publicado hoje em Diário da República, assinado pelo ministro da Cultura Pedro Adão e Silva. Até aqui, a responsável ocupava o lugar de vogal não executiva do conselho directivo da instituição.

De acordo com o despacho, o mandato é de cinco anos e renovável apenas uma vez. A nova dirigente é licenciada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com formação especializada em marketing pela ESADE Business School de Barcelona e pela Universidade Católica de Lisboa. Acumulará as novas funções com o cargo de directora coordenadora do Turismo de Portugal, onde é responsável, desde 2014, pela promoção nacional e internacional do país enquanto destino turístico e pelo apoio à internacionalização das empresas turísticas nacionais.

Anteriormente, Lídia Monteiro exerceu o cargo de directora de comunicação no Turismo de Portugal e no Automóvel Clube de Portugal, e foi coordenadora no Instituto de Comércio Externo de Portugal. Segundo o despacho do Diário da República, integrou também diversas comissões interministeriais e órgãos directivos, como o conselho directivo da Fundação Côa Parque, a Comissão de Certificação dos Caminhos de Santiago em Portugal e a Associação Saber-Fazer.

A Fundação Côa Parque foi criada em 2011 para gerir o Parque Arqueológico do Vale do Côa e o Museu do Côa, localizados em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, tendo como principais missões a protecção, conservação, investigação e divulgação da arte do Côa, e demais patrimónios desta região.