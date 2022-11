Num regresso de António Pires e Luísa Costa Gomes à autora norte-americana, o Teatro do Bairro, em Lisboa, apresenta FAZER, Um Alfabeto de Aniversários .

Tudo começa com o A. E há vários nomes que podem nascer da letra A: Annie, Arthur, Active ou Albert. Annie é uma rapariga, Arthur é um rapaz, Active é um cavalo, Albert é um homem com um copo. E de cada uma destas personagens com nomes começados por A pode nascer uma história – ou até mais.