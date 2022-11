Fim-de-semana na TV: Roman Porno e Ghost Light com Bundy, Britney e Harry Styles a prémio

CINEMA

Tenet

AXN Movies, sábado, 21h10

Fruto de um guião que levou mais de cinco anos a escrever, o oscarizado filme de Christopher Nolan tem como protagonista o agente de uma organização cuja missão é impedir uma III Guerra Mundial. Para isso, vai usar uma manobra singular: a inversão do tempo. John David Washington lidera um elenco em que entram também Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia, Mélanie Laurent, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Um Bando de Vigaristas em… Hollywood

Nos Studios, sábado, 21h15

Dois produtores de Hollywood que devem dinheiro à máfia tentam montar um esquema: fazer um filme com um actor de westerns acabado, deprimido e já com uma certa idade, e esperar que ele morra durante a rodagem. Só que ele teima em não falecer. Solução? Dar-lhe façanhas cada vez mais arriscadas. Sem quererem, acabam por fazer um dos melhores filmes da carreira dele.

George Gallo realizou, em 2020, este remake do filme de Harry Hurwitz, de 1982. Os veteranos Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones assumem os papéis principais.

Noites Felinas em Shinjuku

TVCine Edition, sábado, 22h

Um filme sobre o dia-a-dia de prostitutas do bairro de Shinjuku, em Tóquio, entre o trabalho, os dramas pessoais, os sonhos, as ambições e a discriminação. Inspirado n’A Rua da Vergonha (1956), considerada uma obra-prima de Kenji Mizoguchi, o filme foi realizado, em 1972, por Noboru Tanaka. A seguir, às 23h10, passa O Alvorecer das Felinas, que Kazuya Shiraishi dirigiu em 2017 como homenagem às Noites Felinas em Shinjuku.

É o início do ciclo Roman Porno, dedicado ao cinema erótico japonês. Fica em exibição aos sábados, neste horário, até 10 de Dezembro, sempre com sessão dupla. Tatsumi Kumashiro, Akihiko Shiota, Isao Yukisada, Toshiharu Ikeda, Sion Sono, Masaru Konuma e Hideo Nakata são outros realizadores em cartaz.

Cinzento e Negro

RTP2, sábado, 23h57

Maria é traída por David, o marido, que rouba todo seu dinheiro e foge para ilha do Pico, nos Açores. Destroçada e sedenta de vingança, ela resolve contactar Lucas, um inspector de polícia, para encontrar o paradeiro do ex-companheiro. Porém, Lucas apaixona-se por Marina, empregada no Peter Café Sport, o que vai alterar o curso dos acontecimentos. Escrito e realizado por Luís Filipe Rocha, o filme conta com Joana Bárcia, Miguel Borges, Filipe Duarte e Mónica Calle no elenco.

Marte Ataca!

AXN, domingo, 13h37

Os marcianos vêm à Terra. Os humanos ficam entusiasmados, até perceberem que eles tencionam destruir o planeta por puro divertimento. Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Danny DeVito, Michael J. Fox e Tom Jones, entre outros, dão vida a esta comédia de acção de Tim Burton.

Black and Blue - Encurralada

RTP1, domingo, 00h22

Um grupo de polícias corruptos assassina um traficante. Alicia West é uma agente novata que assiste a tudo e fica com o crime gravado na memória e na sua câmara, tornando-se um alvo a abater pelos próprios colegas. Naomie Harris protagoniza este thriller de acção realizado por Deon Taylor, segundo um argumento de Peter A. Dowling.

SÉRIES

Segredos de Um Casamento

RTP2, sábado, 21h05

Reposição de uma sitcom australiana familiar sobre a rotina que se instala no lugar da paixão – e os esforços de quem tenta reverter a situação. Greg (Peter Helliar) e Em (Lisa McCune) estão casados há 14 anos, têm duas filhas e anseiam por mudança, mas a vida insiste em atrapalhar-lhes os planos.

Selvagens

RTP2, domingo, 22h02

Regressa à grelha da RTP2, em exibição semanal, o drama político francês desencadeado pelo atentado à vida do candidato presidencial Idder Chaouch (Roschdy Zem), o primeiro de ascendência argelina. A par de condimentos como crime, intriga e jogos de poder, a minissérie apresenta-se como uma reflexão “sobre a identidade multicultural da França contemporânea”. Baseada nos romances de Sabri Louatah, que integra a equipa de argumentistas, é composta por seis episódios.

DOCUMENTÁRIOS

Controlando Britney Spears

AMC Crime, sábado, 22h30

No dia em que passa um ano sobre a decisão do tribunal que pôr fim à tutoria sobre Britney Spears, o AMC Crime estreia este documentário produzido pelo The New York Times.

Revela os meandros da batalha legal e do controlo a que a estrela pop esteve submetida durante os mais de 13 anos em que o pai se encarregou de gerir a sua vida. Recorrendo a “uma série de entrevistas exclusivas com pessoas do seu círculo interno (...), esta investigação traz à luz um intenso sistema de vigilância que a monitorizou a cada movimento”, anuncia o canal.

Ted Bundy: Mind of a Monster

ID, domingo, 22h

Conhecido tanto pelo número e pela violência dos crimes como pelas estratégias de sedução que usava para atrair as vítimas, Ted Bundy confessou, já no corredor da morte, a autoria de pelo menos 30 assassinatos de mulheres em sete estados diferentes, entre os anos 1974 e 1978.

Este documentário “explora a evolução da psique” do serial killer, recorrendo a imagens, entrevistas e “gravações assustadoras do próprio” para mostrar “um lado mais íntimo da vida do assassino, desde criança até à morte, detalhando a sua jornada negra para se tornar um dos maiores monstros que a América alguma vez viu”, frisa o canal.

DANÇA

Ghost Light

RTP2, sábado, 22h03

Estreada em Setembro de 2020, pelo veterano coreógrafo norte-americano John Neumeier para o Hamburg Ballet, Ghost Light é uma criação minimalista que remete para o sentimento de solidão e incerteza que acompanhou o fecho dos palcos durante a pandemia, iluminados apenas pela “luz-fantasma” que dá título ao espectáculo.

Foto Ghost Light DR

HUMOR

Isto É Gozar com Quem Trabalha

SIC, domingo, 21h15

Ricardo Araújo Pereira e a sua trupe de humoristas trocam o habitual Teatro Villaret, em Lisboa, pelo Coliseu do Porto, para uma emissão especial. Motivo? A celebração do 100.º episódio do programa que satiriza a actualidade política e não só.

MÚSICA

MTV Europe Music Awards 2022

MTV, domingo, 20h

Directo. É a partir da PSD Bank Dome, na cidade alemã de Düsseldorf, que são revelados os premiados deste ano. Harry Styles vai à frente, com sete nomeações, seguido de Taylor Swift (seis) e Nicki Minaj e Rosalía (cinco cada). Bárbara Bandeira, Ivandro, Julinho KSD, Syro e T-Rex disputam o galardão de Best Portuguese Act. Os papéis de anfitriões estão entregues à cantora Rita Ora e ao comediante-realizador Taika Waititi. Uma hora antes da gala, o canal já estará sintonizado nos prémios, em modo “pré-show”.

Prémios Jovens Músicos 2022 - Concerto dos Laureados

RTP2, domingo, 23h09

Rodrigo Josué Rodrigues Teixeira (piano), Sérgio Gladkyy (acordeão), Daniel José Santos Gomes (contrabaixo), Daniel Ferreira Sousa Lourenço (saxofone), Francisco Vassalo Lourenço (viola d’arco) e Tiago Batista Melo (trompete) tocam com a Orquestra Gulbenkian, sob a direcção de Pedro Neves, na qualidade de laureados nos Prémios Jovens Músicos 2022. É a 35.ª edição do concurso que distingue e promove jovens intérpretes. O concerto foi gravado a 29 de Setembro, na Gulbenkian (Lisboa).

INFANTIL

O Rei Leão 3 (V. Port.)

Disney Channel, sábado, 14h10

É altura de perceber como tudo aconteceu do ponto de vista de Timon e Pumba, os dois amigos despreocupados que ajudaram Simba a descobrir a sua força e a salvar a savana. Datado de 2004, este é o terceiro capítulo da saga O Rei Leão.

Logo a seguir, às 15h30, é emitido o segundo, de 1998, focado na relação da princesa Kiara com Kovu, um filhote que está a ser preparado para seguir as pisadas do maquiavélico Scar. A maratona termina às 16h55 com o filme original que comoveu plateias em 1994. Ganhou um Óscar pela banda sonora de Hans Zimmer e outro pela canção original de Elton John e Tim Rice Can you feel the love tonight.

As Aventuras de Sammy: A Passagem Secreta (V. Port.)

Cinemundo, domingo, 14h

Ben Stassen realiza esta aventura animada em torno de Sammy, uma pequena tartaruga que vai atravessar oceanos na esperança de reencontrar Shelly, a sua carapaça-metade.