Fado, semba, folclore, pop — tudo isto é Ana Moura

Após o final da digressão de Moura, sexto álbum nas contas da fadista, Ana Moura nem teve tempo para pensar no que queria fazer em seguida — enfiou-se de novo num estúdio, munida de um lote de canções escolhidas por si e pelo seu manager, peneiradas entre as muitas que lhe tinham sido enviadas entretanto e avançou para a gravação de um novo disco. Via-se, na verdade, presa de um implacável ciclo, familiar a quem consegue alcançar um considerável reconhecimento na indústria da música: a ida para estúdio parir um álbum que, depois de lançado, implica uma vida mediática e de palco prolongada por aproximadamente dois anos, prazo de vida que, logo que atingido, obriga a nova visita ao estúdio para recomeçar tudo de novo. São frequentes, na verdade, os relatos de exaustão — artística, emocional, física — decorrentes destes ciclos que pouco tempo de respiração dão aos seus protagonistas. No caso de Ana Moura, fechada em estúdio com os seus músicos tempos antes da pandemia se espalhar pelo mundo, a situação desaguou numa crise e numa tristeza que foram alastrando dentro de si até transbordarem e se tornar óbvio que não podia continuar.