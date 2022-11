Elon Musk exige trabalho presencial e prevê “tempos difíceis” no Twitter

Este foi o primeiro email geral assinado por Musk desde que assumiu controlo do Twitter. Excepções à regra do trabalho presencial têm de ser pessoalmente aprovadas por ele.

No primeiro email geral enviado aos funcionários do Twitter, Elon Musk diz que necessário que os funcionários se preparem “para os tempos difíceis que se avizinham”, proibindo o trabalho remoto – excluindo certas excepções, que têm de ser aprovadas directamente pelo novo proprietário da empresa.

De acordo com a Bloomberg, que teve acesso à correspondência electrónica enviada pelo homem mais rico do mudo, Musk diz que “não há maneira de embelezar a mensagem” sobre as previsões económicas negativas, considerando que o Twitter – que depende da publicidade – vai sofrer duramente nos próximos meses.

Relativamente ao fim do teletrabalho, Musk espera que os funcionários estejam, pelo menos, 40 horas por semana no escritório. O regresso do regime de trabalho presencial total teve efeitos imediatos após a recepção do email.

Elon Musk tornou-se oficialmente proprietário do Twitter a 27 de Outubro, depois de desembolsar 44 mil milhões de euros. A primeira medida do homem mais rico do mundo foi demitir o presidente executivo (ou CEO), Parag Agrawal, o administrador financeiro, Ned Segal, e a directora do departamento jurídico e de políticas, Vijaya Gadde.

A estes responsáveis, seguiram-se nas últimas semanas milhares de outros trabalhadores, com cerca de 50% da força laboral do Twitter a ser afastada da empresa.

Outra das decisões polémicas tomadas por Musk prende-se com o sistema de verificação desta rede social. O conhecido “símbolo azul”, atribuído pelos responsáveis do Twitter que servia para atestar que determinada conta pertencia a certa figura pública ou responsável, passa agora a ser acessível a todos e obriga agora ao pagamento de oito euros por mês. No email citado pela Bloomberg, o magnata diz querer que a receita proveniente desta nova taxa de verificação represente 50% do total de receitas do Twitter.