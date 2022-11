Vacinação contra covid-19 alargada a maiores de 50 anos. “Nenhum de nós espera um Inverno fácil”

A secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, diz que a reunião do Infarmed será apenas um momento de reflexão sem novas medidas de contenção.

As pessoas a partir dos 50 anos vão poder vacinar-se contra a covid-19 em breve, anuncia a secretária de Estado da Promoção da Saúde, a infecciologista Margarida Tavares, em entrevista ao PÚBLICO. Os dados mais recentes indicam que estão vacinados cerca de dois terços dos mais idosos (acima dos 80 anos) e a médica apela aos que ainda não o fizeram que se dirijam aos centros de vacinação. Está já marcada uma nova reunião no Infarmed para avaliar a evolução da epidemia de covid-19, mas Margarida Tavares garante que vai ser apenas um momento de reflexão e transparência, diz que não há razão para alarme e que não deverão sair dali medidas de contenção. A governante admite que os médicos de família possam constituir cooperativas para responderem, transitoriamente e em locais mais carenciados, ao problema da falta de clínicos nos centros de saúde. Mas sublinha que não passa pela cabeça da nova equipa no ministério “privatizar os cuidados de saúde primários”.