Um Inverno de desafios. “Temos de fazer este caminho”

Reunião no Infarmed vai avaliar a situação epidemiológica relacionada com a covid. Especialistas e Governo assumem que este será um Inverno dificil, mas não se esperam medidas restritivas.

É assumido por especialistas e pelo Governo que este vai ser um Inverno de desafios. Nesta sexta-feira, há nova reunião no Infarmed. O ministro da Saúde já disse que não serão aprovadas medidas restritivas nem se perspectiva um regresso ao estado de alerta. O momento é de “actualização da situação epidemiológica”, para posterior anúncio do plano de intervenção para o Inverno, disse Manuel Pizarro após a reunião do Conselho de Ministros.