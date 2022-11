Palácio de Belém sem luzes de Natal para reduzir consumo de energia

O chefe de Estado decidiu adoptar medidas de poupança de energia “tendo em conta a actual situação no mercado energético” e também por causa das alterações climáticas.

O Palácio de Belém não terá neste ano iluminação de Natal, como parte de um conjunto de medidas de poupança de energia devido ao aumento de custos e por motivos climáticos, anunciou esta quinta-feira a Presidência da República.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, “decidiu uma série de medidas de poupança de energia nos serviços da Presidência da República, que incluem a redução da iluminação nocturna para os mínimos exigidos por razões de segurança”.

“Neste contexto, não haverá este ano a habitual iluminação de Natal nos Palácios de Belém e da Cidadela de Cascais, nem outras simbólicas iluminações especiais”, acrescenta-se na mesma nota, intitulada “redução de consumo de energia na Presidência da República”.

Segundo a Presidência da República, o chefe de Estado decidiu adoptar medidas de poupança de energia “tendo em conta a actual situação no mercado energético, tendo como consequência aumentos de custos muito elevados quer para as famílias, quer para as empresas, que impõem redução de consumos, também por razões climáticas”.