Montenegro acha “normalíssimo” que Marcelo exija explicações sobre Miguel Alves

Pedro Delgado Alves assume que Miguel Alves está “fragilizado” no Governo e junta-se a outras vozes socialistas que questionam a continuidade do secretário de Estado do Governo.

O líder do PSD considerou “normalíssimo” que o Presidente da República peça explicações ao primeiro-ministro sobre o secretário de Estado Adjunto de António Costa, que está a ser investigado por uma decisão tomada quando era presidente da Câmara de Caminha. Entre os socialistas crescem as críticas relativamente à permanência de Miguel Alves no Governo.

”Se o senhor Presidente da República vai fazer essa diligência, naturalmente, registo. Se me pergunta se acho normal, acho normalíssimo. É função do Presidente da República fazer a avaliação das condições em que os membros do Governo exercem a sua função”, afirmou Luís Montenegro.

O jornal Expresso adianta esta quinta-feira que o Presidente da República quer aproveitar a reunião semanal com o primeiro-ministro que está marcada para as 18h para questionar António Costa sobre a polémica em torno do contrato para construção do pavilhão multiusos que o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, celebrou, em 2020, enquanto presidente da Câmara de Caminha e que está a ser investigado pelo Ministério Público.

Em declarações aos jornalistas nos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, no último dia da iniciativa “Sentir Portugal” naquele concelho, Luís Montenegro lembrou que “apesar das propostas de nomeação serem do primeiro-ministro, quem é responsável por nomear e exonerar, em última instância, os membros do Governo é o Presidente da República”.

Montenegro referiu que o PSD já pede “explicações há muito tempo”, reforçando que na segunda-feira deu entrada, na Assembleia da República, um requerimento para a audição de Miguel Alves. Um pedido semelhante foi feito pelo Chega, sendo que Bloco de Esquerda e PCP já revelaram acompanhar estes pedidos.

“Acho que as explicações, únicas, que deu, até ao momento, foram insuficientes, foram eivadas, sobretudo, de um espírito de vitimização que não ajuda ao esclarecimento”, afirmou Montenegro.

As explicações de Miguel Alves, em entrevista ao JN/TSF, no passado fim-de-semana, também não convenceram Pedro Delgado Alves, vice-presidente da bancada socialista. “A entrevista correu especialmente mal, é pouco esclarecedora”, disse esta quarta-feira à noite na SIC Notícias, considerando que a alegação de que está a ser perseguido por ser de Caminha “é uma nota especialmente negativa”.

O deputado assumiu o “embaraço” no Governo, sustentando que “era preferível que as explicações fossem mais claras”, embora tenha salvaguardado que ainda decorrem averiguações. Questionado pela jornalista se Miguel Alves fica fragilizado no cargo, Pedro Delgado Alves respondeu: “Isso é evidente.”

O deputado do PS junta-se a outras vozes no partido que têm mostrado desconforto sobre o caso. A ex-ministra e actual deputada Alexandra Leitão considerou “incompreensível” que o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro se mantenha no Governo.

Ao PÚBLICO, a ex-eurodeputada Ana Gomes defendeu que o caso exige um “julgamento ético e político que o primeiro-ministro não pode dispensar”. Por outro lado, o antigo ministro socialista João Cravinho defendeu que a solução deveria passar pela suspensão por parte do próprio Miguel Alves ou do primeiro-ministro. No programa Crossfire, da CNN, a deputada Isabel Moreira foi mais directa: “Demita-se ou seja demitido.”

Também o antigo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e ex-presidente da Câmara de Aveiro, Alberto Souto, defendeu, no Facebook, que Miguel Alves “está fragilizado e fragiliza” o executivo.

Até agora, o primeiro-ministro apenas se pronunciou publicamente sobre o caso uma única vez, a 31 de Outubro, quando em declarações aos jornalistas, afirmou manter a confiança política em Miguel Alves.

O PÚBLICO noticiou, na edição de 26 de Outubro, que a autarquia de Caminha fez um “adiantamento duvidoso” de 300 mil euros para o projecto em questão, autorizado pelo agora secretário de Estado Ajunto do primeiro-ministro, quando liderava aquele município. Na entrevista, Miguel Alves justificou o adiantamento feito à Green Endogenous para avançar com um Centro de Exposições Transfronteiriço com dois projectos como “evidência do trabalho”: mas um tinha já sido recusado e o outro não fora sequer apresentado.

Caso de assessor de Vieira da Silva “um bocadinho estranho"

Luís Montenegro foi também questionado sobre a polémica em torno do assessor da ministra Mariana Vieira da Silva. O líder do PSD disse não ter “um grande conhecimento sobre o caso”, a não ser o que veio a público através da comunicação social.

“Parece um bocadinho estranho, mas não conheço em detalhe a situação. Mas parece um bocadinho estranho que um recém-licenciado cavalgue, do ponto de vista do exercício de funções públicas, para uma posição de topo com uma experiência que é, no mínimo, aparentemente, insuficiente”, referiu.

O líder social-democrata escusou-se “a fazer juízos de valor sobre situações que desconhece com detalhe”.

“Não sou imune às notícias, mas precisarei de perceber. Nesse aspecto acho que o Parlamento não deixará de fazer esse escrutínio. Sobre quais foram os fundamentos que presidiram a essa nomeação e à fixação da respectiva remuneração e posição orgânica dentro da estrutura do Governo.”

Em causa está a contratação para adjunto da ministra de um recém-licenciado em Direito pela Universidade do Porto, Tiago Alberto Ramos Cunha, que irá usufruir de um salário de 3.700 euros brutos, noticiou a CNN Portugal.

O jovem, de 21 anos, não tem experiência profissional, segundo a nota biográfica publicada, mas tem actividade como militante na JS e no PS e foi candidato autárquico pelo partido, além de ter sido eleito coordenador dos estudantes e da Educação dos Jovens Socialistas Europeus em Fevereiro deste ano.