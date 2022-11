Manifestantes protestam contra revisão constitucional que facilite confinamentos

Dezenas de pessoas foram protestar à porta do hotel onde o PSD reuniu o seu Conselho Nacional e depois da sede do PS contra o processo anunciado de alteração à constituição.

No dia em que PS e PSD apresentam aos seus órgãos nacionais as propostas de alteração à Constituição, dezenas de manifestantes concentraram-se à porta do hotel de Lisboa onde os sociais-democratas realizaram o seu conselho nacional contra a revisão constitucional, pedindo uma “discussão alargada na sociedade” antes de os partidos avançarem com alterações.

Dali seguiram para o Largo do Rato, onde decorria a Comissão Política do PS, com cartazes onde se liam afirmações contra a revisão constitucional.

Ao PÚBLICO, António Nogueira, presidente de uma das plataformas que promoveu a concentração, Cidadania XXI, explicou que iria entregar a Luís Montenegro o manifesto contra a revisão constitucional, que inclui criticas às medidas que permitiram a declaração de estados de emergência e de confinamentos.

Segundo António Nogueira, o grupo ainda não reuniu com o Chega – o partido que abriu o processo de revisão constitucional ao entregar a sua proposta no Parlamento -, mas tenciona ter reuniões com os partidos e com o Presidente da República. “Não há pressa nenhuma para fazer esta revisão constitucional. Não percebemos esta pressa abrupta”, criticou.