Jerónimo na hora da despedida e o governante que não se quer despedir

Começámos a semana com o adeus de Jerónimo de Sousa na liderança do PCP, ao fim de 18 anos, que será substituído por um dirigente muito pouco conhecido, Paulo Raimundo. A polémica sobre o secretário de Estado-adjunto do PM, Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha, continua. Abana, abana, será que caí? E confirma-se hoje que PS e PSD vão avançar para uma revisão constitucional mais alargada do que inicialmente estava previsto.

