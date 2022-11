Demissão de Miguel Alves era “esperada”, diz PSD. IL fala de “degradação da democracia”

PSD diz que era o desfecho esperado. PCP pede explicações sobre a demissão do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

A demissão de Miguel Alves do cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, depois de se ter sido acusado num dos processos em que era arguido, precisa de explicações por parte de António Costa. É, pelo menos, o que exigem Iniciativa Liberal (IL) e PCP em reacção à saída de Miguel Alves do Governo. O PSD comentou apenas que a demissão não é “uma novidade” depois do que já tinha afirmado Luís Montenegro.

Rui Rocha, deputado da IL, considerou que o que está em causa na demissão do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro é o “comportamento democrático” de António Costa ao permitir esta “sucessão de casos”.

“O primeiro-ministro é o que mais contribui para a degradação da democracia. É francamente inaceitável”, afirmou ao PÚBLICO Rui Rocha, defendendo que “faltam explicações” por parte de António Costa quando “ainda há uma semana manifestou ter confiança política” no secretário de Estado. Rui Rocha sublinhou que se trata de uma pessoa que tem uma “relação directa” com o primeiro-ministro.

À chegada ao conselho nacional do PSD, António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, limitou-se a dizer que “o desfecho” do processo que culminou na acusação e demissão do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, “não é novidade”. “Ouviram o que disse Luís Montenegro há vários dias. Já falou sobre o caso e sobre o que tinha de acontecer. O desfecho não é novidade”, limitou-se a dizer. Luís Montenegro tinha afirmado que o governante “não está suficientemente habilitado” para o cargo.

O PCP, num lacónico comunicado, reafirmou a necessidade de que “sejam prestados todos os esclarecimentos, que seja feito o apuramento e tiradas as devidas consequências.”