Marechal 720, “uma espécie de nova casa burguesa do Porto”

Neste episódio, falamos com Graça Correia e Roberto Ragazzi sobre o projecto Marechal 720. O podcast No País dos Arquitectos é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Segue-o nas plataformas de podcast.

No 45.º episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com os arquitectos Graça Correia e Roberto Ragazzi sobre o Marechal 720, um condomínio de luxo situado na Avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto.

As influências e aprendizagens entre uma arquitecta com raízes portuguesas e um arquitecto de origem italiana são várias. Graça Correia diz que a arquitectura italiana sempre a fascinou e muitas das suas referências foram consolidadas nas viagens que fez a Itália. Já Roberto Ragazzi notou que a arquitectura portuguesa não só tinha “escapado às coisas mais horríveis que o pós-modernismo tinha produzido, em todo o lado” como conseguiu sobressair, tornando-se “um exemplo em toda a Europa e no Mundo”.

Após uma breve reflexão sobre as suas ligações culturais, Graça Correia e Roberto Ragazzi falam, em detalhe, sobre o Marechal 720 e como este projecto remete para “uma espécie de nova casa burguesa do Porto”. À “delicadeza”, em termos de proporção e escala, neste conjunto residencial, junta-se também a sensação de refúgio dentro da cidade: “Há uma grande quantidade de área verde, que cresce como uma espécie de árvore porque a impermeabilização parte da construção, que toca no chão. Isso permite que as casas também vão ganhando luz e vão conquistando área.”

Para além disso, os arquitectos verificaram que “era possível responder com o maior número de unidades habitacionais sem que essa resposta tivesse um impacto nas volumetrias daquela área.” Ambos acreditam que o projecto se destaca pela “inovação”, “qualidade” e combinação de tipologias utilizadas, em que existem duas modalidades: a Casa Jardim e a Casa Pátio.

Para o arquitecto Roberto Ragazzi, a arquitectura, antes de ser espaço, “é a própria matéria que constitui esse espaço”. Um dos materiais utilizados que se destaca é o uso do azulejo. Este azulejo, em particular, foi desenhado pelos arquitectos e inspirado numa viagem que ambos fizeram à República Checa e recebeu a denominação de azulejo CZECH. A fachada, virada a nascente, utiliza o azulejo com peças em baixo-relevo e a que se encontra virada a poente apresenta peças de alto-relevo, exercendo uma dinâmica que vai variando mediante a incidência da luz nessa “superfície vítrea”.

Durante a entrevista, Graça Correia afirma ainda que a profissão do arquitecto “é de uma enorme generosidade”, por isso considera que deve existir sempre um respeito pelo território e pelas pessoas, independentemente da tipologia ou classe social: “Há aqui um património que é imaterial, que nós vamos deixar e que tem a ver com a qualificação do território, com a qualificação de uma paisagem urbana que também é possível. Aliás, é possível fazer tudo em arquitectura, não pensando apenas na questão económica, mas salvaguardando a questão económica porque ela é importante, seja para a habitação social, seja para uma habitação que não tem essa vertente. Tudo isto com uma qualidade que salvaguarde depois a qualidade do território que é de todos.”

No final, ambos os arquitectos sublinham a importância do acompanhamento em todas as fases do processo: “O projecto de execução e o acompanhamento persistente na obra fazem a grande diferença na qualidade final das obras. Muitas vezes pensa-se ‘se eu arranjar quem me aprove isto depressa’ e não se pensa ‘se eu arranjar quem construa bem’. Não é o aprovar depressa que é importante. O importante é que a obra não meta água, que não envelheça mal, que seja bem executada e que o arquitecto esteja presente nessa parte final e não só na parte inicial. Isto é muito importante e nós temos quem consiga fazer isto bem com os arquitectos, felizmente.”

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

