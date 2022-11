Festival Podes regressa este sábado com um dia inteiro dedicado aos podcasts

Festival de podcasts termina com a entrega dos Prémios Podes, com oito podcasts do PÚBLICO nomeados em sete categorias.

A quarta edição do festival de podcasts Podes está de volta a 12 de Novembro e a programação já foi apresentada, assim como os nomeados para os Prémios Podes, que destacam os melhores podcasts do último ano.

Os nomeados para os prémios Podes foram divulgados a 7 de Novembro, com podcasts nomeados nas 13 categorias decididas pelo júri do festival, assim como os cinco mais votados pelos ouvintes para o prémio do público. O PÚBLICO tem oito podcasts nomeados em sete categorias.

A programação do dia decorre em diversos espaços no Chiado inclui podcasts ao vivo, workshops e painéis temáticos, de acesso gratuito.

O festival Podes arranca às 11h com um live show do programa Era Uma Vez Duas Pessoas, com Hugo Van der Ding e Martim Sousa Tavares, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, ao mesmo tempo que no Fórum FNAC Chiado começa um workshop sobre “10 passos para criar um podcast” e o Estúdio Arquivo, no Bairro Alto, abre-se para uma visita livre um estúdio de gravação áudio.

À tarde, às 14h30, a programação também é tripla: um live show do podcast O Brinco do Baptista, com Aires Gouveia, João Tibério e Sérgio Engrácia, no Fórum FNAC Chiado; Dar Voz a EsQrever, com Pedro Carreira e Nuno Miguel Gonçalves, na Fabrica Features Lisboa; e, na Galeria Sá da Costa, um painel sobre o estado dos podcasts em Portugal.

Às 16h, a sessão dupla divide-se entre a Fabrica Features Lisboa, com o podcast Maus Hábitos, e a Galeria Sá da Costa, com uma convidada surpresa no podcast Um Género de Conversa. Às 17h30, a Fabrica Features Lisboa recebe Bar Aberto, com Guadalupe Amaro a receber um convidado surpresa, enquanto a Galeria Sá da Costa acolhe o painel “O que é um bom podcast?”

A informação sobre locais, horários sessões e bilhetes está disponível no site do festival.