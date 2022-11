Concretize, por favor

António Costa foi fazer um bonito à cimeira do clima no Egipto. Antes de mais, gostaria de conhecer a pegada de CO2 daquele evento, com todas as deslocações associadas.

Diz brilhantemente o nosso primeiro-ministro que o nosso país antecipa para 2045 a meta da neutralidade energética. E que também não iremos reactivar as centrais a carvão, como uma cambada de burros e inconscientes estão a fazer pela Europa fora. Não, nós somos tesos e … eventualmente importamos e pagamos energia eléctrica, mesmo que produzida a partir do carvão.

Eu sei que quando chegarmos a 2045 ninguém pedirá contas a António Costa pelo eventual incumprimento e, se pedirem, ele arranjará facilmente trinta e um responsáveis alheios, mas, se ele agora o afirma e assume, que concretize. Certo que os actuais dois terços de energia eléctrica a partir de fontes renováveis são um bom ponto de partida, mas, para a chegada, como vai evoluir o consumo, devidamente acrescentado pela imposta generalização de veículos eléctricos, como e onde vai ser feita a geração correspondente? Números, números concretos com datas, por favor. Senão, é apenas cuspir para o ar e não é bonito.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Universidades e politécnicos

Tenho acompanhado com muito interesse os artigos que o PÚBLICO tem disponibilizado sobre a possibilidade de os politécnicos passarem a poder conferir doutoramentos e alterarem a sua designação para “universidades politécnicas”, como já existe em vários países europeus.

No artigo publicado por Clara Viana no passado dia 8, refere-se que o Conselho Económico e Social (CES) elaborou um parecer sobre o assunto cujo relator foi o ex-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). Tal parecer é contra as mudanças que estão a ser debatidas na Assembleia da República, em sintonia, aliás, com as posições que têm vindo a ser publicamente assumidas pelo CRUP.

Parece-me pois estranho que o CES tenha escolhido para relator alguém que representa o CRUP. Será isto um novo modelo de independência ou será que o que está em causa é coarctar o acesso dos estudantes dos politécnicos à sua legítima aspiração de obterem, nas suas próprias escolas, tal grau académico e, consequentemente, impedi-los de ascenderem socialmente?

Finalmente, é de referir que várias universidades portuguesas (Algarve, Aveiro e outras) albergam no seu seio escolas do ensino superior politécnico, não constando, tanto quanto é do meu conhecimento, que por tal facto as mesmas tenham visto beliscada a sua reputação.

Carlos Baptista da Costa, Lisboa

Caiu o muro!

Foi no dia de ontem, há 33 anos, que caiu o Muro de Berlim. Talvez por erro meu, nenhuma referência li no PÚBLICO. E não é necessário referir o marco que isso foi para a história do mundo. Por três vezes, estive na cidade em situações diversas. A primeira, numa patética travessia mural em plena ditadura comunista; a segunda, poucos anos após a queda, e a última, exactamente no dia do vigésimo ano após o derrube. E sei o que vi e senti. Mal eu sabia que à felicidade sentida ao ver – quais peças dum dominó – o ruir em cadeia dos simbólicos blocos de esferovite, a 9 de Novembro de 2009, se sucederiam os tempos de hoje.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Let it go, Indiana

Luís Raposo, ex-director do Museu Nacional de Arqueologia, veio dizer (cfr. PÚBLICO, 8.11.22) que voltar a pôr a espada de D. Dinis no túmulo de onde foi tirada seria regressar (?!) a uma espécie de “espírito das trevas”. Não sei porquê, nem ele o diz claramente. Na minha opinião, a espada, depois de estudada, e porventura replicada, devia regressar ao seu dono legítimo. Já não é pequeno abuso bulir no que está quieto, mas, enfim, é para melhoramento da ciência e do conhecimento, estará justificado o empréstimo. Mas será porventura decente furtar a espada ao rei? Fica a degradar-se no túmulo, adianta Luís Raposo. Pois deixa degradar. Quem a pôs lá bem sabia que se degradaria ao ritmo do morto; e terá contado com tudo menos ser engrampado por uma equipa de sábios vinda do futuro. Equipa que bem sabe as regras, “registar e restituir”, mas é traída pelo olho ofídico. Os cientistas que queriam saber só de ciência afinal são caçadores de relíquias. O engraçado é o rei trovador – talvez inspirado em Job 14, 14 – ter intuído a vacuidade de tudo isto: Que, pero s'o meu tempo sal/per morte, nom há já i al [ainda que os meus passos se dirijam para a morte, isso pouco conta].

Miguel João Queirós, Fundegos