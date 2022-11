Luís Carvalho apresenta colecção de moda inspirada na arquitectura à Tunísia

O designer português Luís Carvalho apresenta, nesta sexta-feira, em Tozeur​, na Tunísia, a colecção Primavera/Verão do próximo ano, inspirada na arquitectura contemporânea das grandes cidades e revelada em Outubro na ModaLisboa.

De acordo com a Associação ModaLisboa, num comunicado divulgado nesta quinta-feira, a colecção de Luís Carvalho Summer in the City (Verão na Cidade, em português) será apresentada no Chott El Djerid, o maior lago de sal da Tunísia, no âmbito da Semana da Moda de Tunis.

“Se parece destino poético — ou uma interpretação bastante literal — que dois meses depois de construir um Oasis [tema da 59.ª edição, que decorreu em Outubro, em Lisboa] a ModaLisboa rume a Tozeur, uma cidade oásis no deserto do Sara, não será uma coincidência menos feliz que, na mitologia grega, este tenha sido precisamente o berço de Atena, a deusa protectora da cidade e da civilização”, lê-se no comunicado.

A ModaLisboa admite que esta “poderia ser uma referência rebuscada, não fosse a colecção de Luís Carvalho inspirada pela arquitectura das grandes cidades: as arestas e estruturas dos edifícios espelham-se nas silhuetas rectas e oversized, com uma paleta de cores onde predominam o branco e o cinzento, intensificados pelo laranja flúor”.

A 13.ª edição da Semana da Moda de Tunis começou nesta quinta e decorre até sábado.

Luís Carvalho, que nasceu em 1987 em Vizela, licenciou-se em Design de Moda e Têxtil no Instituto Politécnico de Castelo Branco e trabalhou como assistente nos ateliês de Filipe Faísca e de Ricardo Preto.

Em 2013, criou a Luís Carvalho e estreou-se na ModaLisboa com a sua primeira colecção. Desde então, tem apresentado as suas colecções duas vezes por ano. Em 2014 abriu em Vizela o Luís Carvalho studio, que reúne atelier e loja.

Já foi distinguido com vários prémios, entre os quais o Openmymed, atribuído pela Maison Méditerranéenne dês Métiers de la Mode (MMMM).