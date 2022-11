Jennifer Aniston revela a sua luta contra a infertilidade

A actriz Jennifer Aniston, conhecida por ter interpretado Rachel na icónica série Friends, partilhou, pela primeira vez, a sua história de luta contra a infertilidade. Fê-lo numa entrevista dada à revista Allure, recordando os tratamentos a que se submeteu e esclarecendo que o fim do casamento com Brad Pitt não esteve relacionado com não querer ter filhos com o actor.

Numa conversa em que a actriz, produtora e empresária norte-americana também falou sobre a fama, a sua marca de produtos para cabelo LolaVie (criada há cerca de um ano) e a relação com a mãe, o destaque acabou por ser a sua jornada de luta contra a infertilidade.

A actriz, com 34 anos de carreira nos ecrãs, confessou a marca que essa luta, escondida durante muito tempo, teve na sua vida. “Diria que durante o fim dos meus 30, 40 anos, tenha passado por situações muito difíceis e se nunca tivesse passado por isso, nunca me teria tornado quem estava destinada a ser”, partilhou.

“Estava a tentar engravidar. Foi uma jornada desafiante, a jornada de fazer bebés”, recordou Aniston.

A estrela de filmes de comédia romântica como Engana-me que Eu Gosto e Separados de Fresco faz parte das cerca de 186 milhões de pessoas que vivem com esta “doença do sistema reprodutor, masculino ou feminino, marcada pela ausência de gravidez ao fim de, pelo menos, um ano de relações sexuais desprotegidas”, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Jennifer Aniston, de 53 anos, admite ter tentado todos os métodos que conhecia e confessa o desejo que alguém lhe tivesse dito para congelar os seus óvulos. “Estava a passar por FIV (fertilizações in vitro), a beber chás chineses, tudo. Estava a tentar de tudo para que acontecesse. Teria dado qualquer coisa para que alguém me dissesse: ‘Congela os teus óvulos. Faz um favor a ti própria’”, partilhou.

Foto Jennifer Aniston com o ex-marido Brad Pitt REUTERS/KIMBERLY WHITE

Durante anos as manchetes das revistas especularam sobre as razões por detrás da “decisão” de não ter filhos, afirmando que Aniston “era apenas egoísta” e que a sua escolha de colocar a carreira em primeiro lugar tinha sido a razão para o fim do relacionamento com o ex-marido Brad Pitt, com quem Jennifer foi casada durante cinco anos, entre 2000 e 2005. “Eram absolutas mentiras”, diz.

Aniston confessa ter-se sentido “frustrada” com todas as peças publicadas sobre a sua vida, levando-a a publicar um texto no The Huffington Post, em 2016. Neste texto, a actriz responde aos rumores sobre uma possível gravidez já durante o casamento com o segundo marido, Justin Theroux, e anuncia encontrar-se farta do escrutínio dos meios de comunicação social. “[Pensei] tenho de escrever isto porque é tão louco e não sou super-humana ao ponto de não deixar que me magoe”, confessou à Allure.

Jennifer Aniston partilhou ainda não ter qualquer arrependimento, dado tudo o que tentou, e confessou sentir-se “aliviada” por não ter de pensar mais no assunto.

Fonte próxima de Brad Pitt já se pronunciou, em nome do actor, ao Hollywood Life, afirmando que Pitt respeita a decisão da ex-companheira em partilhar a sua história e de se pronunciar sobre as acusações do seu casamento ter terminado pelo facto de a actriz ter preferido a sua carreira.

Editado por Pedro Esteves