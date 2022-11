Vendas de carros confirmam abrandamento na China

A economia chinesa voltou esta quinta-feira a dar sinais claros de abrandamento, num cenário em que a política de covid zero aplicada pelas autoridades continua a limitar a capacidade produtiva das empresas e a afectar a confiança dos consumidores.

Em Outubro, de acordo com a associação empresarial do sector, a venda de automóveis na China cresceu, face ao mesmo mês do ano passado, 6,9%. A subida, para além de ser face aos valores ainda historicamente baixos registados em 2021, representa um forte abrandamento face à variação positiva de 25,7% registada em Setembro.

O abrandamento registado nas vendas do sector automóvel, um dos mais importantes na economia chinesa, são mais um sinal das dificuldades que se estão a fazer sentir este ano no gigante asiático.

A China está, durante este ano, a registar um ritmo de crescimento abaixo das expectativas iniciais e longe das metas definidas pelo Governo. A política de covid zero, com muito frequentes medidas de confinamento a serem aplicadas nas regiões onde surgem novos casos do vírus, é visto como o principal factor a perturbar neste momento a actividade.

No terceiro trimestre do ano, a China registou uma taxa de crescimento homólogo de 3,9%, mantendo a economia a um ritmo bem inferior aos 5,5% que foram a meta definida pelas autoridades. Os resultados do PIB no terceiro trimestre foram divulgados com um atraso de quase uma semana, tendo sido apresentados apenas após a conclusão do congresso do Partido Comunista Chinês.

Instituições internacionais e bancos de investimento têm vindo, ao longo das últimas semanas, a rever em baixa as suas estimativas de crescimento para o total deste ano, estando agora as maiorias a apontar para valores na casa dos 3%, o que representa um abrandamento face aos 8,1% de 2021. Será, a confirmar-se, o segundo valor mais baixo das últimas décadas na China, apenas superando o resultado de 2020, no auge da pandemia.

O abrandamento da China é, para o resto da economia mundial a braços com os problemas gerados pela escalada da inflação e pela perda de confiança e de poder de compra dos consumidores, mais um factor de instabilidade.