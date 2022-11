CGD está a renegociar créditos com 500 famílias, mas maioria tem taxa de esforço inferior a 40%

A Caixa já está a renegociar créditos com centenas de famílias, devido ao aumento das taxas de juro, mas a administração do banco público passa, para já, uma “mensagem de relativa tranquilidade”.

Ainda antes da entrada em vigor do diploma que vem facilitar a renegociação de créditos à habitação por parte das famílias que não consigam suportar o aumento das taxas de juro, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) já está em contacto com cerca de 500 clientes deste segmento do crédito, a quem está a propor a revisão das condições dos respectivos empréstimos. Ainda assim, assegura o banco público, a maioria dos clientes tem uma taxa de esforço inferior a 40%.

De acordo com os números revelados por Maria João Carioca, administradora financeira da Caixa, durante a apresentação de resultados trimestrais do banco público que decorreu esta quinta-feira, 72% dos contratos de crédito à habitação que a CGD tem em carteira têm um rácio de serviço da dívida face ao rendimento (DSTI, na sigla em inglês, o indicador utilizado para medir a taxa de esforço dos clientes de crédito) inferior a 40%.

Já a taxa de esforço média é de 33%, um valor que fica abaixo dos limites que o Governo estabeleceu no diploma aprovado recentemente. De acordo com as medidas que entrarão em breve em vigor, a renegociação dos contratos de crédito à habitação poderá ser feita a partir do momento em que a taxa de esforço ultrapasse os 36% do rendimento líquido do agregado familiar, contando, para este cálculo, os encargos com o empréstimo à habitação e ao consumo, caso exista esse segundo.

A administradora financeira da Caixa adiantou, ainda, que a prestação média mensal dos contratos de crédito à habitação é de 244 euros e que 90% dos contratos têm uma prestação inferior a 432 euros, enquanto 50% têm uma prestação inferior a 217 euros por mês.

A administração do banco público transmite, perante este cenário, uma “mensagem de relativa tranquilidade” quanto ao impacto que a subida das taxas de juro, a par da inflação, terá sobre as famílias portuguesas. Ainda assim, esse impacto já se faz sentir e as equipas da Caixa já estão em contacto com várias famílias em dificuldades para renegociar créditos.

“Estamos a conversar com mais de 500 clientes particulares para renegociar créditos devido à subida das taxas de juro. No caso das empresas, não há nenhum diploma mas também estamos a conversar com elas. Têm sido referidas soluções como reestruturações dos créditos, alongamentos de maturidades ou redução de spreads”, detalhou o presidente executivo da Caixa, Paulo Macedo, esclarecendo ainda que os clientes que passem por uma reestruturação de crédito terão de ser, até por imposição do regulador europeu, sinalizados por isso mesmo, passando para o chamado “stage 2”, em que não há incumprimento de crédito, mas há risco.

O presidente da Caixa admitiu que haverá “necessidade de reestruturar alguns créditos”, tal como aconteceu durante a pandemia, em que foram feitas mais de 3000 reestruturações, mas sublinha que o cenário central com que a instituição está a trabalhar é aquele em que as taxas de juro de referência sobem até à casa dos 3%, um patamar que, na sua perspectiva, não é preocupante.

“Esse é um nível que já se verificou no passado. O valor das taxas de juro, se ficar no cenário central, é perfeitamente lidável”, disse. “Se, pelo contrário, as taxas subirem muito acima disso, obviamente, a carteira de crédito da Caixa ressentir-se-á”, concluiu.