Sp. Braga passa à tangente na Taça de Portugal

Lainez resolveu eliminatória em cima dos 90 minutos, levando os bracarenses aos “oitavos”. André Horta falhou penálti no fim.

O Sp. Braga venceu esta quinta-feira o Moreirense por 2-1 e qualificou-se para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, numa eliminatória que só ficou decidida em cima do apito final com um golo de Lainez (88').

Os golos de Ricardo Horta (14') e Platiny (27') levaram o jogo até ao limite do prolongamento, que esteve sempre no horizonte dos visitantes.

O Sp. Braga começou por ter de contrariar uma entrada atrevida do Moreirense, a pressionar a equipa de Artur Jorge, afectada por duas derrotas caseiras na Liga.

Mas infelizmente para os “cónegos”, o erro do defesa Hugo Gomes, num atraso interceptado por Vitinha, deu a Ricardo Horta a possibilidade de atingir a marca dos 100 golos ao serviço dos bracarenses, dando vantagem que prometia desbloquear o jogo ao fim de um quarto de hora.

O Moreirense perdia a vantagem de jogar com o empate para desgastar emocionalmente o adversário, o que acabou por ser positivo para o espectáculo.

O líder da II Liga assumiu o controlo e mostrava argumentos suficientes para discutir a eliminatória, igualando, 12 minutos volvidos, por Platiny, num lance de sucessivos ressaltos que o brasileiro finalizou.

O Sp. Braga voltava ao início, com Madson a ameaçar um par de vezes, obrigando Tiago Sá a brilhar entre os postes para evitar uma perigosa derrapagem.

Ricardo Horta ainda acertou nos ferros da baliza adversária mas na segunda parte, apesar das alterações, o Sp. Braga parecia incapaz de contornar os “cónegos”, que se mostraram sempre em condições de preparar uma surpresa.

Foi só a dois minutos dos 90 que Lainez fez o golo que ditou a passagem do Sp. Braga, que ainda desperdiçou um penálti no período de compensação, alimentando a esperança do Moreirense, que desperdiçou uma última ocasião para forçar o prolongamento.