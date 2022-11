É a primeira vez que a selecção nacional vai a um Mundial sem nenhum jogador do Sporting

Nesta quinta-feira, Fernando Santos fez história. A lista de convocados de Portugal para o Mundial 2022 não tem nenhum jogador do Sporting e essa é a primeira vez que isso acontece.

Portugal já esteve em 15 fases finais de Mundiais e Europeus e a viagem ao Qatar, em 2022, a 16.ª, vai ser a primeira em que não há, pelo menos, um jogador “leonino” na comitiva.

Gonçalo Inácio, Trincão, Pedro Gonçalves e Paulinho seriam, no plano teórico, os candidatos a um lugar na equipa, mas todos foram ultrapassados por jogadores como António Silva, Ricardo Horta ou Gonçalo Ramos.

Foto Jogadores do Sporting em fases finais de Europeus e Mundiais

Jordão “salvou” em 84

É preciso recuar até ao Euro 84 para ver uma selecção tão despida de representação “leonina – em média há três ou quatro jogadores do Sporting.

Nesse ano, o seleccionador Fernando Cabrita levou um jogador do Sporting: Jordão. O FC Porto, com nove jogadores, e o Benfica, com oito, eram os grandes fornecedores de talento dessa equipa que foi a França.

Olhando para este século, as selecções com menos jogadores “leoninos” foram as de 2012 e 2014, quando Paulo Bento só levou Rui Patrício e João Pereira ao Europeu e Patrício e William ao Mundial.

Curiosamente, os anos de maiores representações do Sporting neste século já deram um pouco de tudo: houve quatro “leoninos” a contribuírem para o título europeu em 2016, mas houve sete a assistirem in loco ao descalabro no Mundial 2002.