Portugal goleia e vence grupo rumo aos “quartos” do Mundial

Graças a uma vitória natural sobre o Chile, na última jornada da fase de grupos, Portugal apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins. Em San Juan, na Argentina, a selecção nacional impôs-se nesta quarta-feira por 7-1 e conquistou o grupo A.

Em igualdade pontual com a Itália à entrada para a derradeira ronda, Portugal soube tirar o melhor partido do empate dos transalpinos diante da França (4-4). Com tranquilidade, o 1-0 surgiu logo aos dois minutos, por Telmo Pinto, com o 2-0 a ser obtido pouco depois, num lance em que João Rodrigues ainda contou com um ressalto.

Antes do intervalo, João Souto apontou o terceiro golo nacional, tendo o Chile ainda reduzido a desvantagem. Mas foi mesmo o melhor que os sul-americanos conseguiram no jogo, porque Portugal, mesmo sem elevar muito a intensidade, foi-se distanciando no marcador com relativa facilidade ao longo do segundo tempo.

Gonçalo Alves (de bola parada), Telmo Pinto, Diogo Rafael e Henrique Magalhães fecharam o marcador, confirmando o triunfo mais robusto de Portugal neste torneio até à data. E graças a este resultado a equipa treinada por Renato Garrido apurou-se para os quartos-de-final, eliminatória na qual defrontará (quinta-feira, às 22h30) o vencedor do embate entre Moçambique e Alemanha.