Hóquei: Portugal nas meias-finais do Mundial com nova goleada

Com um triunfo volumoso, construído essencialmente na segunda parte, Portugal apurou-se nesta quinta-feira para as meias-finais do Campeonato do Mundo de hóquei em patins. Em San Juan, na Argentina, a selecção nacional cilindrou a Alemanha, por 10-1, e vai agora medir forças com a surpreendente França.

É um formato de torneio sui generis o que está a disputar-se na América do Sul. Um formato que permitiu que a Alemanha disputasse, no mesmo dia, dois jogos decisivos. Ao início da tarde desta quinta-feira, os germânicos venceram Moçambique num play-off de acesso aos quartos-de-final (3-2), para, horas depois, defrontarem um dos favoritos ao título.

Foi, por isso, uma Alemanha em quebra física a que Portugal enfrentou, algo que se tornou mais evidente à medida que os minutos foram avançando. Ao intervalo, a vantagem era de 2-0, mas o segundo tempo acentuou as diferenças, com golos para todos os gostos - e um ponto de honra para os alemães, numa bola que ressaltou no peitilho de Ângelo Girão.

Num jogo em que somente os guarda-redes e o defesa/médio Diogo Rafael não marcaram, João Rodrigues esteve em destaque, com um hat-trick, a que se juntou um “bis” de Gonçalo Alves e golos de Henrique Magalhães, Telmo Pinto, Rafa, João Souto e Hélder Nunes.

Segue-se a França, num remake do jogo da fase de grupos deste Mundial. No início da semana, a selecção portuguesa venceu por 5-1, mas deverá contar com grandes dificuldades diante de um adversário que tem subido uns degraus na hierarquia da modalidade e que afastou, contras todas as expectativas, a favorita Espanha no encontro dos quartos-de-final (4-4 e triunfo no desempate por penáltis).