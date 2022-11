Mariana Reis estreia e se eu te disser, primeiro tema de um álbum a lançar em 2023

Em Abril 2022 Mariana Reis lançou um primeiro EP e em 2023 conta lançar o primeiro álbum, estreando agora uma canção desse seu futuro disco. Chama-se e se eu te disser (título grafado sem maiúsculas, como tem sido habitual nas suas canções) e, ao contrário da temática do EP, coisas por dizer, centrado em relações acabadas (retratadas em canções como engana-me hoje, eu deixo, coisas por dizer, há brilho na noite e ainda ando assim), este fala-nos de uma relação que começa. No dizer da autora, no texto que acompanha o single e respectivo videoclipe, “esta é uma canção quase em forma de relato daquilo que estava a acontecer, foi escrita de forma muito natural e simples, com tudo o que estava a viver e a sentir naquele momento.”

Isto embora nas canções anteriores tenha feito o oposto. Por uma razão: “Tenho mais facilidade em escrever sobre fins de relações do que sobre o início das mesmas, porque uso as canções e o que escrevo como forma de processar o que acontece na minha vida e como forma de ultrapassar essas mesmas coisas.” Mas quando esta canção lhe surgiu, achou que era “o tema ideal” para abordar o lado mais bonito das relações. Numa perspectiva não menos intensa, mas sim com a leveza e esperança dum começo.”

Nascida em Almada, no dia 8 de Setembro de 1996, Mariana Reis teve aulas de piano durante onze anos, dos 8 aos 19. Pelo meio, aos 14, aprendeu a tocar guitarra sozinha, utilizando depois estes dois instrumentos para compor canções. A par disso, formou-se em gestão de empresas e dá aulas de piano em duas escolas, enquanto vai compondo para si própria e para outras vozes.